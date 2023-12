Hoe Fringuant online winkelen makkelijker wil maken met een tool gebaseerd op lichaamsscans

Retourzendingen zijn een belangrijk onderwerp in e-commerce. Terwijl verschillende online winkels hebben besloten een vergoeding te vragen voor retourzendingen om de kosten te drukken, heeft het Franse bedrijf Fringuant een maatadviestool ontwikkeld op basis van bodyscantechnologie. Het doel? Het aantal retourzendingen in e-commerce aanzienlijk verminderen.

Hoewel volgens een onderzoek van Sendcloud 74 procent van de Europese consumenten liever niet bij een online winkel bestelt als ze de retourzending uit eigen zak moeten betalen, hebben retailers zoals H&M en Zara toch besloten om voor retourzendingen kosten in rekening te brengen.

Veel retourzendingen zijn te wijten aan maatproblemen

Het probleem met retourzendingen is een van de redenen waarom Zoé Tournant in 2022 Fringuant oprichtte. "Eén op de drie pakjes wordt teruggestuurd naar de modemerken en in 70 procent van de gevallen is de retour te wijten aan een maatprobleem. Deze retourzendingen betekenen logistieke kosten, verloren geld en ook de milieu component mag niet vergeten worden. Dit is een inherent probleem in de online mode-industrie. Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld vrij lang en het is altijd moeilijk voor mij om te weten of de snit van een kledingstuk aan mijn verwachtingen voldoet. Veel mensen om me heen hebben hetzelfde probleem," legt ze uit aan FashionUnited.

Op basis van dit besef voerde de ondernemer acht maanden lang uitgebreid marktonderzoek uit en interviewde modemerken en hun klanten om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Aan de klantenkant hadden veel mensen moeite met het vinden van de juiste maat. Maar ook voor e-commerce aanbieders zijn de problemen groot. Tournant: "Ik onderkende de omvang van het probleem. Het doel van merken is om klanten tevreden te stellen, maar dit kan online moeilijker zijn dan in de winkel, omdat veel klanten niet zeker weten welke maat de juiste is. Bovendien zijn veel geretourneerde artikelen niet meer in perfecte staat of passen ze niet meer bij de huidige collectie van het merk. Ze worden dan meteen afgeprijsd, wat een enorm verlies betekent."

De oprichters van Fringuant. Van links naar rechts: Jacques Allibert, Lancelot Convert, Zoé Tournant end Clément Poiret. Credits: Fringuant

Samen met haar team heeft Zoé Tournant daarom Fringuant ontwikkeld, een tool op basis van lichaamsmetingtechnologie om de juiste kledingmaat te vinden. Via de knop "Vind mijn maat" beantwoorden klanten eerst een paar vragen over hun lengte en gewicht en maken vervolgens een bodyscan met de camera op hun smartphone om hun persoonlijke lichaamsmaten en de juiste kledingmaat te bepalen. Naast het maatadvies geeft de tool ook informatie over de snit en stijl van het kledingstuk: "Als de pasvorm die het merk voor ogen heeft niet overeenkomt met wat de klant wil, kunnen ze een andere maat selecteren om de juiste maat voor hun profiel te vinden," voegt ze eraan toe. De technologie van Fringuant houdt rekening met de specifieke kenmerken van elk kledingstuk bij het doen van aanbevelingen. Deze technologie is ontwikkeld in samenwerking met het Franse Instituut voor Textiel en Kleding (IFTH). "De gebruikersscan is in tien seconden voltooid. Naast de informatie die vooraf moet worden ingevuld, schatten we dat het 30 seconden duurt om de juiste maat te vinden. Het profiel van de klant wordt vervolgens opgeslagen om toekomstige aankopen gemakkelijker te maken."

Gegevens bewijzen: retouren kunnen worden teruggedrongen

Vandaag de dag werkt Fringuant samen met zes merken. Het bedrijf lanceerde zijn tool aanvankelijk in november 2022 in samenwerking met digitaal georiënteerde merken uit Parijs, zoals Côtelé. "Tussen november 2022 en juni 2023 hebben we vooral gewerkt aan het perfectioneren van ons aanbod voordat we het aan meer merken zouden verkopen. In juni 2023 zijn we gestart met de officiële marketing." Sindsdien werkt Fringuant samen met onder andere Des Petits Hauts, La Fée Maraboutée en Vanessa Bruno. Zoé Tournant: "We werken ook samen met een werkkledingmerk, Marcy Paris, dat met name medewerkers van hotelgroepen kleedt. We hebben ook een intentieverklaring ontvangen van een groot Frans merk, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen". Fringuant krijgt al positieve feedback van zijn eerste klanten: "De feedback van de hoogste kwaliteit die we hebben ontvangen is van Marcy Paris. Omdat het om werkkleding gaat, hebben zij de mogelijkheid om de mening van hun werknemers te vragen. Voor B2C-merken meten we onze toegevoegde waarde in termen van zowel verhoogde conversiepercentages als verminderde retourzendingen. Bij Côtelé hebben we deze resultaten een jaar lang gemeten en ontdekten we een 2,5-voudige toename van het conversiepercentage, een 30 procent hogere gemiddelde grootte van het winkelmandje en 16 procent minder retourzendingen.”

Fringuant wil internationaal groeien

Zoé Tournant, afgestudeerd aan de HEC Paris, een gerenommeerde business school, begon met het bedenken van het project in haar laatste studiejaar: "Omdat ik een passie voor mode heb, heb ik met veel merken gesproken om de markt te begrijpen. Toen kwam alles samen en hebben we Fringuant opgericht. Omdat ik een commercieel profiel heb, ben ik degene die dagelijks met de merken communiceert. Ik zorg ervoor dat aan de behoeften van onze klanten wordt voldaan.” Naast haar zijn er drie medeoprichters: “Jacques Allibert, die altijd al ondernemer wilde worden. Tijdens zijn studie was hij betrokken bij het opzetten van een dochteronderneming van de La Poste Group in Ghana. Vandaag verzorgt hij de administratieve kant van Fringuant.” Dan is er Lancelot Convert, die zowel een commercieel als een creatief profiel heeft. Hij houdt zich bezig met het ontwerp en de ontwikkeling van het product, met name de gebruikerservaring. Clément Poiret, onderzoeker op het gebied van computervisie, heeft alle technologie van Fringuant ontwikkeld, met name de tool voor lichaamsherkenning. Het Fringuant-team bestaat in totaal uit tien mensen.

Gebruikerservaring met Fringuant.Credits: Fringuant

Vandaag de dag heeft Fringuant grote doelen. Op korte termijn wil het bedrijf zijn aanwezigheid op de Franse markt uitbreiden en op middellange termijn internationaal voet aan de grond krijgen. "Door samen te werken met een merk als Vanessa Bruno, dat internationaal aanwezig is, zal onze tool binnen enkele maanden direct in meerdere landen worden gebruikt en in verschillende talen worden vertaald. We zijn ook in gesprek met internationale merken, eerst in Europa en daarna over de hele wereld," legt de ondernemer uit.

Over zes maanden wil de start-up een personal shopper tool lanceren die klanten producten aanbeveelt die passen bij hun lichaamsvorm en winkelvoorkeuren. Ook wil het modemerken helpen generatieve AI te gebruiken om collecties te ontwerpen die beter zijn afgestemd op hun doelgroepen.

Na een eerste financieringsronde van 500.000 euro in november 2022 maakt Fringuant zich op voor een volgende financieringsronde. Het bedrijf was onlangs aanwezig op de Web Summit in Lissabon om investeerders en potentiële partners te ontmoeten. Dit jaar ontving Fringuant ook de Innov'Up-beurs van de regio Île-de-France, die innovatieve bedrijven erkent. Fringuant wil zich nu richten op het verwerven van nieuwe merken in 2024 en de komende jaren blijven groeien.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.