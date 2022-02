Hoe gaat het nu met Purewhite, Ballin’ en 247HYPE?

Purewhite, Ballin’ en 247Hype: het is allemaal familie van elkaar. Het merk Ballin’ is het jongere en sportievere broertje van mannenmode merk Purewhite. 247Hype is als productiebedrijf de neef van de twee merken. Aangezien de bedrijven de afgelopen jaren zo hard groeiden dat ze zelfs naar een nieuw hoofdkantoor moeten verhuizen, is het tijd om CEO Barry Broedersz het (over)hemd van het lijf te vragen.

Het begon allemaal met één man: Ramzi Addarazi. Addarazi is op dat moment ondernemer in Noord-Brabant waar hij twee winkels in mannenmode heeft. Hij wil graag twee overhemdmerken toevoegen aan zijn assortiment, maar krijgt te horen dat deze merken al verkooppunten in zijn regio hebben dus niet op zoek zijn naar nog meer punten. Addarazi blijft achter zonder de overhemden die hij zo graag in zijn winkels wil bieden. Vanuit zijn eigen behoefte besluit hij dan zelf maar te gaan produceren. Hij begint met witte overhemden en als de fabrikant vraagt hoe zijn merk eigenlijk heet, antwoordt hij Purewhite. Dat Addarazi een eigen overhemdenmerk heeft opgezet verspreid al snel onder de andere retailers in de regio die tegen hetzelfde probleem met de andere twee merken zijn aangelopen. Het is het begin van de wholesale van Purewhite.

Purewhite en Ballin’: In gesprek met CEO Barry Broedersz

Huidige CEO Broedersz komt in contact met de ondernemer nadat Broedersz vanuit de kledingproductiewereld besluit zelf online winkels te openen. Daar begint hij Purewhite te verkopen, maar merkt hij enkele problemen met de pasvorm. Broedersz trekt de stoute schoenen aan en contact Addarazi of hij vanuit zijn productie achtergrond kan helpen met de pasvorm van de overhemden. “Dan kunnen we beter een uitgebreider gesprek gaan voeren,” antwoordt Addarazi, “want ik heb nog wel wat andere uitdagingen.” Het duurt niet lang voordat Broedersz in het bedrijf stapt, samen met de neef van Addarazi.

Vanuit het netwerk van Broedersz komt de vraag of het bedrijf niet voor externe merken wil produceren. Broedersz en Addarazi houden het af, totdat er een voorstel komt waar ze geen nee tegen kunnen zeggen. Tomorrowland vraagt of ze producten voor hen willen produceren. “Dit gaan we gewoon doen,” zo besluit Broedersz. Wat begint met Tomorrowland, groeit al snel tot een one-stop-shopping, zo vertelt de CEO. “We ontzorgen onze klanten. We bieden alles van productontwikkeling, tot hulp bij financiering en wanneer er iets mis gaat in de productie.” Tijdens de coronapandemie groeit de productietak flink omdat het snel én dichtbij kan produceren.

Mannenmodemerk Purewhite is nu echt volwassen geworden volgens de CEO, maar het jongere en sportievere broertje Ballin’ mogen we niet vergeten. Het merk werd opgezet om Purewhite te complimenteren. Purewhite is wat netter en stadser en Ballin’ is meer ‘street related’ aldus Broedersz. Samen dekken de twee merken al een flink deel van de mannelijke doelgroep.

Purewhite

Hoewel Purewhite, Ballin’ en 247Hype sinds de oprichting al veel hebben bereikt, stoppen Broedersz en Addarazi nog lang niet met dromen. Voor elk onderdeel van het bedrijf zijn er doelen gesteld. Zo is het de bedoeling dat Purewhite een van de grootste jeansspelers wordt in de markt. Het jeanssegment van Purewhite is namelijk een van de usp’s van het merk.

Expansie, in elke zin van het woord, staat ook groot op de agenda. Zo maakte het team al een start in Duitsland net voor de pandemie, maar door deze timing kwam dat net niet goed uit. “Dat willen we opnieuw opstarten.” De focus ligt voornamelijk op Nederland, Duitsland en België, maar online merkt Broedersz dat er allang geen grenzen meer zijn binnen Europa.

In de wholesale zijn Purewhite en Ballin’ al goed vertegenwoordigd. 350 verkooppunten, voornamelijk in Nederland met de collectie voor volwassenen. Met Ballin’ Kids komen daar nog eens 150 bij. In België heeft de groep in totaal 70 verkooppunten. Eigen winkels, op een outlet na, hebben de merken niet, maar daar moet verandering in komen. “Daar zijn we nu nog net niet helemaal klaar voor, maar dat willen we binnen nu en drie jaar. Winkels in de vijf grootste steden in Nederland,” zo deelt Broedersz. “Binnen één jaar zou wel de eerste winkel geopend kunnen worden,” zo klinkt het veelbelovend. Genoeg doelen dus om de komende jaren mee vol te maken en genoeg reden een oogje te houden op Ballin’, Purewhite en 247Hype.

Purewhite