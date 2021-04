Hoe gaat het nu met schoenenmerk Reinhard Frans?

Nederlands schoenenmerk Reinhard Frans heeft een druk jaar achter de rug. Een rebranding, de lancering van een shop-in-shop-concept en dat is nog niet alles. Reinhard Frans is namelijk uit op internationale expansie en wil uiteindelijk een globale speler worden.

Wapenfeiten: Hoofdkantoor:Amsterdam

Medewerkers: 35

Winkels: 10 verspreid over Nederland en België

Jasper Withaar, managing partner bij Reinhard Frans, vertelt schriftelijk dat de uitbraak van de pandemie ervoor zorgde dat de dagelijkse activiteiten van het bedrijf tot stilstand kwamen. “Na acht jaar van snelle groei zorgde dit voor een uitermate geschikt moment om merk veranderingen door te kunnen voeren. Tijd is een belangrijk gegeven en concepten hebben updates nodig. Waar je eerder een handgemaakte schoen koopt voor een toegankelijke prijs is Reinhard Frans veranderd van een concept naar een merk met een eigen identiteit en boodschap.”

De rebranding houdt onder andere in dat het woord ‘holland’ in het logo wordt vervangen door ‘handmade’. “Dit is hoe mensen ons kennen en moeten leren kennen,” aldus Withaar. “Alles wat wij doen is gericht op handgemaakte ambacht geïmplementeerd in moderne tijden.” Withaar legt uit dat de identiteit van Reinhard Frans zich richt op ‘het metropolitaans leven, een bewuster leven’. “Wat anders dan handwerk is geschikter om een bewuste keuze te maken? Juist het traditionele gecombineerd met moderne tijden zal herleven.” De rebranding vraagt ook aandacht voor de customizing opties die het schoenenmerk aanbiedt. De vraag naar customizations steeg het afgelopen jaar, terwijl de vraag naar pure businessschoenen verminderde, zo vertelt Withaar.

Reinhard Frans richt pijlen op internationale expansie

Reinhard Frans heeft ondertussen ook een shop-in-shop concept gelanceerd om voor retailers een experience te kunnen toevoegen. De module heeft diverse opties afhankelijk van de betreffende retailer en locatie. “Sommige retailers zijn geschikt voor een vaste collectie waar anderen juist een customization module nodig hebben,” legt Withaar uit. De introductie van het shop-in-shop concept is belangrijk voor de schoenenretailer omdat het bedrijf makkelijker zichtbaar wil zijn op locaties waar het merk geen winkels heeft. “Ons doel is uiteraard om het marktaandeel van Reinhard Frans te vergroten.

In het kader van het marktaandeel vergroten is Reinhard Frans ook bezig met internationale expansie. Zo heeft het merk een partner aangetrokken in het Midden-Oosten. Zelf gaat het aan de slag met de expansie in Europa de komende jaren en begint met Duitsland. In Duitsland wil Reinhard Frans zeker 5 winkels openen, zo vertelt Withaar schriftelijk. “In de komende 15 jaar is het doel om winkels te hebben in Azië, Noord-Amerika, Europa en Oceanië.” Het mag duidelijk zijn dat Reinhard Frans een globale speler wil worden. “Met een compleet eigen wereld zijn er enorm veel markten waar wij mogelijk marktpotentie hebben. Nederland is vrij progressief, waar veel andere landen conservatieven in cultuur en dracht zijn. Dit maakt dat onze boodschap daar mogelijk van waarde kan zijn.”

Withaar vertelt dat naast al deze ontwikkelingen er nog genoeg toekomstwensen zijn. Zo wil het bedrijf technologie verbinden aan de handgemaakte producten. “Op dit moment zijn er hele mooie ideeën die uitgewerkt worden op productieniveau. Met de opkomst van artificial intelligence en andere smart technologie is er een hoop te ontdekken.”