Hoe gaat het nu met Things I Like Things I Love: tussen expansie en professionalisering

Nieuwe winkelopeningen, drukbezochte bestaande winkels en een organisatie die in hoog tempo professionaliseert: bij Things I Like Things I Love staat alles momenteel in het teken van groei. Wat begon als een creatief lifestyle merk ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker tot een landelijke retailspeler. Achter de schermen bouwen oprichters Petra Verwaal en Sanne Overmaat ondertussen aan een sterkere organisatiestructuur, meer logistieke capaciteit en een volgende groeifase van het bedrijf.

Things I Like Things I Love verkoopt damesmode, sieraden, accessoires, gifts en interieuritems via fysieke winkels en een webshop, aangevuld met verschillende eigen collecties binnen fashion en home. Binnen het bedrijf richt Verwaal zich voornamelijk op de interieur- en wooncollecties, terwijl Overmaat verantwoordelijk is voor de modeafdeling.

In gesprek met FashionUnited vertelt Verwaal over de uitdagingen van snelle groei, de professionalisering van de organisatie, veranderend consumentengedrag en de ambitie om Things I Like Things I Love verder uit te bouwen tot een landelijke retailketen.

Winkel van Things I Like Things I Love in Haarlem. Credits: Things I Like Things I Love

Groei en creativiteit hand in hand

De afgelopen jaren stonden volgens Verwaal volledig in het teken van groei en professionalisering. Binnen het bedrijf gaan creativiteit en commercie steeds meer hand in hand. “Groei vraagt enorm veel energie, omdat je continu moet schakelen,” vertelt ze. “Maar tegelijkertijd gééft het ook veel energie, juist omdat we zo gepassioneerd ondernemen.”

Om die combinatie werkbaar te houden, heeft Verwaal haar week strak ingericht. Maandag draait volledig om cijfers en voorraadbeheer, dinsdag om management en organisatie, terwijl woensdag juist volledig creatief is met Home-shoots en collectieontwikkeling. Donderdag staat in het teken van lopende projecten, nieuwe winkelopeningen en aanvullende inkoop, terwijl vrijdag veelal draait om productontwikkeling, collectievoorbereiding en het begeleiden van het Home-team.

Ondanks de snelle groei blijven beide oprichters sterk betrokken bij de operatie. Zeker tijdens winkelopeningen staan ze zelf op de vloer. “Deze week telt bijvoorbeeld zeven werkdagen, omdat onze winkel in Haarlem net geopend is.”

Binnen het bedrijf richt Verwaal zich voornamelijk op de home-tak, terwijl Overmaat verantwoordelijk is voor de modeafdeling. “Zelfs onze kantoren en magazijnen zitten momenteel gescheiden,” vertelt Verwaal. “Uiteindelijk hopen we dat weer samen te brengen.”

Professionalisering van de organisatie

Volgens Verwaal lag de grootste verandering de afgelopen jaren vooral in de professionalisering van de organisatie. Twee jaar geleden begon het merk bewust met het opbouwen van een sterk MT-team. “We realiseerden ons dat we niet alles zelf konden én moesten blijven doen,” vertelt ze.

Door verantwoordelijkheden breder te verdelen ontstond meer ruimte voor strategie, structuur en lange termijnvisie. Daarnaast lieten de vrouwen zich coachen op hun samenwerking als ondernemers. “Om scherper te krijgen waar ieders kracht ligt, elkaar daarin meer te vertrouwen en elkaar ook los te kunnen laten.”

Uitdagingen van (snelle) expansie

De snelle expansie brengt volgens Verwaal niet alleen kansen, maar ook nieuwe strategische vraagstukken met zich mee. Nieuwe winkels worden direct goed ontvangen, terwijl tegelijkertijd de druk op personeel en logistiek toeneemt. “De grootste uitdaging blijft het vinden en behouden van goed opgeleid personeel.”

Daarnaast groeit het bedrijf uit het huidige magazijn. “Van buitenaf lijkt dat misschien simpel: dan neem je toch een groter pand. Maar zodra je vooruit gaat rekenen naar waar je over vier of vijf jaar wilt staan, veranderen die keuzes compleet.” Daarmee ontstaan volgens haar ook grotere vragen rondom financiering, schaalbaarheid en de gewenste omvang van het bedrijf. “Groei is mooi, maar het brengt ook verantwoordelijkheid en nieuwe keuzes met zich mee.”

De volgende professionaliseringsslag vraagt volgens Verwaal vooral om meer afstand tot de dagelijkse operatie. “Als eigenaren moeten we stap voor stap iets meer uit de operatie bewegen, zodat er meer ruimte ontstaat voor strategie en visie.” Dat proces van loslaten blijft uitdagend, juist omdat de oprichters jarenlang overal direct bij betrokken waren. Tegelijkertijd voelen ze dat meer structuur en overzicht noodzakelijk zijn om gezond verder te groeien.

Things I Like Things I Love winkel in Haarlem. Credits: Things I Like Things I Love

Nationale groeiambities

Verwaal en Overmaat zien volop kansen om Things I Like Things I Love verder uit te bouwen tot een landelijke retailketen. “Voor ons voelt dit als het moment om door te groeien naar een Things I Like Things I Love-winkel in iedere stad van Nederland.” De ambitie ligt volgens Verwaal niet alleen in schaalvergroting, maar vooral in toegankelijkheid en winkelbeleving. “We willen zoveel mogelijk klanten blij maken met betaalbare, smaakvolle items waarmee ze hun huis of garderobe kunnen verrijken.”

Veranderend consumentengedrag

Volgens Verwaal bevindt de mode-industrie zich momenteel in een complexe fase, waarin stijgende kosten en een kritischere consument de markt veranderen. “Mensen willen niet alleen iets moois, maar ook iets dat zijn waarde behoudt.” Daarom zet het merk bewust in op collecties met een langere levensduur. Veel patronen lopen meerdere seizoenen door en binnen de home-divisie blijft een groot deel van het assortiment vast.

Daarnaast probeert het merk kwaliteit en betaalbaarheid in balans te houden. Producten die minder goed uitpakken qua pasvorm of kwaliteit krijgen via outletwinkels alsnog een bestemming. “Zo verspillen we niets en maken we uiteindelijk toch weer klanten blij.”

Volgens Verwaal staan prijzen binnen retail onder druk door stijgende productie- en transportkosten. Tegelijkertijd wordt winkelbeleving steeds belangrijker. “Met onze winkels willen we meer bieden dan alleen producten. We willen een plek creëren waar klanten inspiratie voelen en echt even kunnen rondkijken.” Dat concept blijkt volgens haar aan te slaan. “We horen regelmatig: ‘Ik zou hier alles wel willen hebben.’ Dat zijn voor ons de mooiste complimenten.”

Gezond doorgroeien

De komende jaren wil Things I Like Things I Love verder groeien met nieuwe winkels verspreid door Nederland, terwijl tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in logistiek, automatisering en teamontwikkeling. “De uitdaging zit voor ons niet alleen in méér winkels openen, maar vooral in gezond groeien.” Ondanks de intensiteit van de huidige groeifase overheerst volgens Verwaal vooral dankbaarheid. “Het is intens en soms chaotisch, maar vooral ook iets waar we heel dankbaar en tevreden over zijn.”