Hoe inkopers FW23 bestellen: Mede-eigenaar Germen Olivier van herenmodezaak Flashman

Het inkoopseizoen staat voor de deur. Als herenmoderetailer in het Noorden van Nederland is het soms makkelijk om af te kijken bij retailers in de Randstad of onder de rivieren. Want, volgens Germen Olivier, mede-eigenaar van herenmodezaak Flashman, duurt het net wat langer tot de trends zich in het Noorden vertonen. FashionUnited vraagt naar zijn plannen voor FW23.

Over Flashman Flashman is een herenmoderetailer en al meer dan 30 jaar actief in de modebranche. Sinds 2016 zijn Germen en Irene Olivier eigenaren van de herenmodezaak in het noordelijke Haren. Flashman heeft een winkeloppervlakte van 250 vierkante meter en verkoopt zo’n vijftig modemerken. Daarnaast heeft de winkel een shop-in-shop van SchoenenZaken.

Hoe gaat het met Flashman?

“Het gaat goed! Natuurlijk is het tijdens de pandemie wat minder geweest, maar we zijn er goed doorheen gekomen. We beschikten over voldoende liquide middelen en voorraden. We namen wat collecties mee naar volgend seizoen en sommige items deden we in de uitverkoop. Daarnaast kregen we een vergoeding van de overheid. In principe zijn we er goed doorheen gekomen en hebben we er weinig last van.”

“Daarnaast bleven we ons focussen op ‘kleding’. Collega’s waren wel eens geneigd om de moeilijke coronatijd bij de verkopen te betrekken. ‘Wij zijn ook getroffen’ of ‘het is voor ons ook een lastige tijd’, is wat vaak werd gezegd tegen klanten. In principe komt een klant naar de winkel omdat ze het leuk vinden. Wij kozen ervoor om dat ook uit te stralen naar de klant. We maakten er een feestje van. Die positiviteit heeft ons door de coronatijd heen geholpen.”

Er is de afgelopen jaren best wat veranderd in de retail. Hoe kijkt u naar FW23/24?

“Wij passen het assortiment zo aan dat de klant iets unieks kan vinden. Het is altijd een zoektocht. Ik geloof dat de herenmode op de damesmode gaat lijken. Heren lijken meer geïnformeerd te zijn, vooral in luxere winkels. Wij golven daarin mee. De afgelopen jaren zie ik mijn winkel steeds minder donkerblauw worden. Donkerblauw is een vertrouwde mannenkleur. Eerst was 75 procent van mijn winkel donkerblauw. Nu is dat minder dan vijftig procent. Kleuren als lichtgrijs, beige en groen worden vaker gekozen. Mannen willen het Cucinelli-stijltje (Brunello Cucinelli, een Italiaans merk, red.). In het Noorden zag je dat eerst niet. Dat begint nu meer te komen. Wat betreft herfst-winter 2023/2024 blijf ik lekker mee golven op die beweging.”

Een kijkje in de winkel van Flashman. Beeld: Flashman/ Natasja Nienhuis

Welke inkoopplannen heeft u liggen?

“Ik plan niet veel van te voren. Als ik op inkoop ga, laat ik me leiden door de trends van de merken. Daarnaast werk ik samen met ACA Fashion Software waar ik veel informatie uit haal. Als ik inkoop, kijk ik niet naar een geldbudget, maar naar aantallen. Door dit systeem zie ik hoeveel ik moet inkopen. Ik luister er niet altijd naar. Vorig jaar zag ik een grote overshirt-trend bij diverse merken. Ik had nog nooit een overshirt verkocht. Ik kan dan wel naar mijn data kijken, maar dan ga ik toch mee met de trends van de merken. Uiteindelijk verkochten de overshirts dit seizoen als warme broodjes.”

“Qua kleuren zet ik in op lichtgrijs en beige- bruin- en groentinten. Een item waar ik opnieuw in wil investeren is de schippersachtige-trui met een halve zip. Dit seizoen verkochten die heel goed. Daarnaast ben ik benieuwd of merken opnieuw overshirts aanbieden. Dat is tenslotte de nieuwe vrijetijds colbert.”

“Het is tegenwoordig wel lastig om een voorspelling te doen. Voorheen waren er bepaalde zekerheden. Vroeger moest je goede stapels V-halstruien hebben. Nu is het heel lastig om die te verkopen. Vorig jaar en dit seizoen verkopen coltruien goed. Maar of dat volgend seizoen ook zo is, is de vraag. Als ik zie dat de coltruien weer bij de merken liggen, koop ik ze uiteraard in.”

Waar haalt u inspiratie vandaan?

“Ik haal inspiratie uit herenmodewinkels zoals Coef. Ik gebruik de inspiratie vooral om de voorkant van mijn winkel in te vullen. Het grappige is: het minst modieuze kledingstuk van Coef is in het Noorden al heel modieus. De trends komen in het Noorden net wat later dan in de Randstad of onder de rivieren. Ik haal daar heel wat inspiratie vandaan. In het Noorden is de klant iets minder geïnformeerd. Ik houd in de gaten wat voor merken en stijlen Coef toevoegt en kijk dan wat bij ons past. Zo heb ik bijvoorbeeld merken als Denham en Les Deux toegevoegd.”

Welke merken heeft u op het oog voor FW23/24?

“Aankomende zomer krijg ik voor het eerst de merken NN07 en Tagliatore in de winkel. Deze merken heb ik nog niet verkocht en moet ik nu al inkopen voor herfst-winter 2023/2024. Dat is spannend. Daarnaast verkopen we het jongerenmerk van Gentiluomo, Genti ook vanaf aankomende zomer.”

Heeft u toekomstplannen die u met FashionUnited wil delen?

“Mijn focus ligt op de klant. Dat is iets waar Flashman zich mee onderscheidt. Het klinkt simpel, maar in hoeveel winkels kom je dat nog tegen? Op dit moment kijk ik wat ik met mijn klantendata kan doen. Hoe kan ik mijn klant nog meer informeren en in contact met hem staan? Ik denk erover na om een eigen app te bouwen die de kledingkast van mijn klant beheert. Op het moment dat wij een item zien dat bij de klant past, sturen we dat naar de klant toe. Ik denk dat dat hartstikke mooi zou zijn voor een winkel als Flashman. Het nieuwe ambacht, met een technologisch snufje.”