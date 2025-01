Hoe inkopers FW25 bestellen: High-end moderetailer ByLotte

ByLotte timmert hard aan de weg om naast een high-end moderetailer ook een online platform met een community te worden. Met een winkel in Eindhoven, een vernieuwde webshop en veel traffic op sociale media maakt ByLotte zich klaar voor de toekomst. Het aanbod speelt daarbij een grote rol. Wat zijn de inkoopplannen voor het komende FW25-seizoen? FashionUnited spreekt met eigenaar Lotte Drijvers over het vullen van de winkel en de opkomende trends.

Waar staat ByLotte op dit moment?

“We zijn volop in beweging en zetten grote stappen. Zo werken we momenteel aan onze eigen kledinglijn, die naar verwachting in januari wordt gelanceerd. Door de jaren heen hebben we ons assortiment steeds meer verfijnd en daarmee een unieke positie opgebouwd. Onze exclusieve selectie trekt een loyale groep klanten aan, maar we zien ook dat een deel van ons publiek ons aanbod als iets te hoogdrempelig ervaart. Met onze eigen lijn willen we hierop inspelen en ByLotte toegankelijker maken.”

“De collectie zal bestaan uit een twaalftal key pieces, waaronder T-shirts en tops, maar ook een boyfriend blazer en een legging. De kledingstukken zijn van goede kwaliteit en gemaakt om de komende tien tot twintig jaar mee te gaan. Zo vindt de productie plaats in Portugal en produceren we in kleine aantallen. Bovendien hebben de items een tijdloze fit.”

Je vertelt dat ByLotte haar doelgroep wil verbreden. Wie is jullie doelgroep?

“We hebben een breed publiek: dames tussen de 18 en 75 jaar oud. ByLotte bevindt zich in het middelhoge prijssegment en dat maakt dat niet iedereen de financiële middelen heeft om bij ons te winkelen. Wij vinden het juist leuk om ook mensen die wat minder te besteden hebben, te bedienen. Deze gedachte bracht uiteindelijk ook onze weg naar een eigen label op gang. We hopen dat ons label ByLotte toegankelijk maakt voor iedereen - dat iedereen een ByLotte-item kan kopen of ervoor kan sparen en dat het niet compleet out of your league is.”

De winkel van high-end retailer ByLotte in Eindhoven. Credits: ByLotte

Hoe is het FW24-seizoen voor ByLotte geweest?

“Heel goed! Een item die het heel goed deed, is bijvoorbeeld de leopard jeans van Ganni. Die heeft echt een revival gehad. Ik merk wel dat dit nu weer afremt. Verder merken we dat de winterjassen lastiger verkopen, omdat het echte winterweer op zich laat wachten. Teddy deed het vroeger heel goed en dat verkopen we nu minder.”

“We merken dat de ‘sophisticated’-trend en bermuda booming zijn. Daarnaast zijn jeans het hele jaar door een belangrijke omzetbron voor ons en gaan de cijfers van Extreme Cashmere en Lisa Yang door het dak. Deze winter doen ballerina’s met een sokje en de lange rok het ook erg goed.”

Hoeveel impact heeft dit seizoen op de inkoop voor het volgende seizoen?

Lacht: “Niet.” “Ik ga het nieuwe inkoopseizoen heel blanco in. Ik koop enkel wat ik mooi vind en waarvan ik weet dat het mijn klanten blij zal maken. De merken die wij inkopen, zijn niet per se uniek, maar onze manier van items combineren maakt dat wij een uniek aanbod samenstellen en bieden.”

Waar let je op tijdens het inkopen?

“Het moet mijn stijl zijn of binnen mijn vibe passen. Ik krijg geen dingen verkocht die ik zelf niet mooi vind. Het is voor mij belangrijk dat een kledingstuk iets anders heeft dan de rest en dat het een mooie pasvorm heeft. De merken die we verkopen zijn uiteenlopend, maar vormen in de winkel een geheel doordat ik bepaalde kledingstukken uit hun collecties haal die mijn stijl representeren. Door op deze manier in te kopen kom ik tot de unieke combinaties die te zien zijn in onze winkel.”

“Ik kijk tegenwoordig ook iets meer naar het verschil tussen de winkel en webshop. Ik merk dat het online moeilijker is om hele dure items te verkopen dan in de fysieke winkel. In de winkel kun je het complete plaatje geven aan de klant, online is dat lastiger.”

Lotte Drijvers, eigenaresse van ByLotte. Credits: ByLotte

Waar doe je inspiratie op voor het nieuwe inkoopseizoen?

“Instagram en magazines. Daarnaast ben ik veel op reis voor mijn werk waar ik onbewust veel inspiratie op doe. De meeste inspiratie haal ik van de straat. Als ik iemand zie lopen met een uitgesproken stijl wat mij aanspreekt, neem ik dat op in mijn gedachten en neem ik dat mee in mijn volgende inkoopronde.” Lacht: “Ik probeer ook vooral niet té veel na te denken.”

Je vertelt dat je veel dingen op gevoel doet. Betekent dat ook dat het merkenportfolio flexibel is?

“Zeker, maar ik ben wel heel kritisch op het inkopen van merken. Je kijkt uiteindelijk naar de verkoopcijfers, maar ik heb een aantal merken die meer ‘imago’ zijn - die leuk voor de vulling of aankleding zijn. Het is voor ByLotte belangrijk dat het merk exclusief is in Nederland. Ik zoek altijd naar de krenten in de pap. Het hoeft daarbij geen bekend merk te zijn. Ik vind het juist leuk de onbekende merken ook een platform te geven. Wij kunnen best veel voor deze merken betekenen, omdat zij via ons meer bekendheid krijgen.”

“Als een merk met ons in zee wil gaan, spreken we af dat wij de enige zijn die dat merk mogen verkopen in Brabant. We merken dat, dat voor ons heel goed werkt. Als je exclusief blijft, kun je je markt vergroten.”

Hoe kijk je naar jongere merken?

“Dat vind ik ook heel leuk. Ik vind het super tof om ze te helpen en daarin te investeren.” Lacht: “Ik ben ook jong geweest, dus ik weet dat het heel fijn is als bedrijven zoals ByLotte je kunnen helpen.”

“Om een voorbeeld te geven: Wij zijn ooit begonnen met het merk Blaze, dat was toen nog heel klein. De dames achter Blaze kwamen ons opzoeken in de winkel en ik was meteen enthousiast. We hebben ze een tijdje verkocht en nu zijn ze verkrijgbaar in heel Nederland.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

De winkel van high-end retailer ByLotte in Eindhoven. Credits: ByLotte

Welke items of trends gaan we terugzien in de winkel in de winter van 2025/2026?

“Bermuda, maar dan heel vrouwelijk gecombineerd, met een hak en een grote blazer. Ik vind dat een hele mooie stijl. Ook de ballerina en de ‘smart casual’-look zullen we terugzien.”

Wat zijn de verwachtingen voor het FW25-seizoen?

“Ik denk dat het een heel spannend seizoen wordt voor ons. Er komen heel veel leuke dingen aan. We plannen de lancering van onze eigen lijn en we zijn onlangs een samenwerking aangegaan met persbureau L’agency. Daar zijn we ook met iets heel tofs bezig, waar ik nog niets over kan delen. Het belooft een supertof seizoen te worden en ik heb er heel veel zin in!”