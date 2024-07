Hoe inkopers SS25 bestellen: Weens warenhuis Steffl

Weens warenhuis Steffl bepaalt al meer dan een eeuw wat er in de Oostenrijkse hoofdstad wordt gedragen. Het warenhuis, dat zijn oorsprong vindt in 1895 als herenmodezaak M. Neumann, staat ook vandaag de dag nog voor een uitgebreid portfolio, met name op het gebied van Contemporary Fashion, de jongste en meest gedurfde afdeling van Steffl. Maar hoe bereidt het modehuis zich voor op het SS25-seizoen?

Rafael Duleba, Steffl-inkoper in het Contemporary-segment, geeft inzicht in zijn strategieën en benadrukt het belang van zijn wereldwijde netwerk en zijn reizen als inspiratiebron voor de selectie van collecties. Daarbij zet hij in op merken als Marine Serre, die met upcycling nieuwe maatstaven stelt in de high-fashionsector, en de creatieve collecties van de Ierse ontwerper Jonathan Anderson.

Hoe heeft u het SS24-seizoen ervaren?

Het voorjaar/zomerseizoen 2024, dat nu ten einde loopt, vond ik persoonlijk erg goed. Ik weet dat ik een van de weinigen ben die dat zo ziet. Maar daar zijn redenen voor: ten eerste hadden we in Wenen in vergelijking met veel andere landen of steden veel geluk met het weer voor een zomerseizoen. Dat klinkt misschien banaal, maar het heeft grote gevolgen, want bij slecht weer gaan mensen minder graag winkelen. Ten tweede hebben we blijkbaar de juiste producten geselecteerd, want de reacties van de klanten waren positief.

Hoe plant u uw budget?

In mijn vakgebied is dat een zeer complex onderdeel, omdat er veel creativiteit bij komt kijken. Ik zou zeggen dat het eigenlijk voor 50 procent een gevoelskwestie is en voor 50 procent een berekening. Bij mij begint het proces al een seizoen eerder, want al tijdens reizen voor herfst/winter 2024 denk ik na over het voorjaar/zomerseizoen 2025.

Hoe gaat u te werk bij de selectie van merken en collecties?

Het hangt er sterk van af wie je daar tegenkomt, welke merken je al op de markt hebt ontdekt of welke worden aanbevolen. Dat is een kwestie van het netwerk waarin je je ontwikkelt. Daarom is het een proces dat al vroeg op creatief niveau begint. Zoals in een trechter verzamelt zich de essentie, die ik vervolgens reduceer om een voorlopig budget of een strategisch plan op te stellen. De volgende stap is eigenlijk heel duidelijk: het gaat om de nuchtere beschouwing van het afgelopen seizoen – cijfers, de berekening met behulp van ons ERP-systeem.

De damesafdeling van Steffl. Foto: Steffl

Geven medewerkers hun inschattingen door om u te ondersteunen?

Ik stimuleer de feedback van medewerkers of afdelingshoofden. Je kunt alleen analayseren wat je hebt geregistreerd, dus wat er is gekocht. In de praktijk stel ik een vragenlijst op die de medewerkers anoniem invullen om hen de vrije ruimte te geven. De vragen luiden bijvoorbeeld: Wat waren jullie topmerken, wat misten jullie, welke wensen hebben jullie? Uit deze factoren krijg ik een totaalpakket waarmee ik het seizoen kan vormgeven – zowel budgettair als creatief. Uiteindelijk zijn het mijn inzichten die voortkomen uit de reizen, mijn netwerk en vele dialogen. Daar komt de feedback van de medewerkers en de cijfers bij. Dan krijg ik een rugzak vol informatie waarmee ik op pad ga.

Uw inkoopproces beperkt zich niet tot één geslacht …

In mijn afdeling werk ik met beide geslachten, wat betekent dat ik met dames- en herenmode werk. Dit is een complexe aangelegenheid. Enerzijds is het erg spannend, anderzijds verlengt het de inkoopperiode, omdat alles wordt vermenigvuldigd – en dat over een langere periode. Persoonlijk helpt het me enorm om daadwerkelijk stromingen van beide kanten mee te krijgen. Wat gebeurt er bij de mannen, wat gebeurt er bij de vrouwen? We leven gelukkig in een tijd waarin de grenzen steeds meer vervagen, wat mijn werk bijzonder spannend maakt.

Is er ruimte voor nieuwe merken in het portfolio?

Ja, die moet er zijn – zeker in tijden waarin je de dominantie van luxemerken voelt. Ze vestigen zich sterk en hebben miljarden voor reclame en activiteiten om hun exclusiviteit te waarborgen. Bij Steffl werken we slechts beperkt met luxemerken. In plaats daarvan hebben we ons sterk gepositioneerd in het premium- en Contemporary-segment, niet alleen in mijn afdeling, maar ook in andere. Dat maakt het dagelijks leven bij de inkoop, maar ook bij de verkoop, nuchterder. Zo bieden we hoogtepunten en uitzonderlijke creatieve merken – of het nu gaat om een klassieke herenafdeling, dat is een fijn gevoel bij de selectie – je hebt altijd een mogelijkheid.

Hoe zorgt u ervoor dat de SS25-collecties aansluiten bij de huidige trends?

Als je natuurlijk alleen maar een kopieer- en plakknop uit het vorige seizoen gebruikt en dan in plaats van een lichtblauw overhemd een middelblauw overhemd presenteert, kan het wat krap worden. Velen werken zo. Wij willen liever ruimte creëren voor creativiteit, ook in de klassieke afdelingen. Ik spreek dan wel namens mijn collega's, maar ik weet dat het zo is. We wisselen veel uit en ik loop door het huis en zie, ja, die geven veel gas en het is mooi om als klassieke man of klassieke vrouw hoogtepunten te vinden die je anders niet krijgt.

En hoe is het in uw afdeling?

In mijn afdeling wordt dit met name versterkt door de leiding en onze basisideologie. Het geeft mij persoonlijk een goed gevoel om merken anders te benaderen. Ik heb geen beperking dat ik iets niet mag, maar juist de vrijheid om veel beslissingen te nemen. Als ik twijfel, vraag ik om goedkeuring. Als inkopers hebben we geleerd om verantwoordelijkheid te dragen. Ons dagelijks leven brengt veel vrijheden met zich mee, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Daarmee leven we tot nu toe heel goed.

Steffl bevindt zich op een centrale locatie aan de Weense winkelstraat Kärntnerstraße. Foto: Steffl

Waar gaat u heen om inspiratie op te doen?

Ik reis echt heel veel, enerzijds naar alle modemetropolen, maar ik ben ook privé veel onderweg. Daarom zie ik ook wat mensen bijvoorbeeld in Bangkok, in New Delhi of op Ibiza dragen. Ik observeer mensen ontzettend graag. Dat helpt me als informatie, zeker in de professionele context.

Maar ook online onderzoek is belangrijk voor u?

We leven in een tijd waarin online marketing een grote rol speelt en je kunt het niet negeren. Bepaalde trends, bepaalde stromingen. Soms is het een beetje gevaarlijk, omdat veel – ook al is het high fashion – toch door kopiëren en plakken gebeurt. Velen dragen hetzelfde of iets soortgelijks of volgen de richting van een bepaalde persoon. Als het nu een sjaal is, dan dragen ze die allemaal, ikzelf incluis. (lacht) Misschien in een eigen versie, maar daar gaat het eigenlijk om, dingen eruit filteren en in een context plaatsen waarin iets eigens ontstaat. Daar komt ook het netwerk bij. In de branche ben je goed genetwerkt en wissel je uit over nieuwigheden. Ook dat is iets wat mijn werk weer ontzettend spannend maakt, omdat het veel niveaus zijn waarop je communiceert of informatie krijgt.

Op welke trends richt u zich bij de inkoop voor SS25?

Ik vind het moeilijk om trends tot een noemer te brengen, omdat er op dit moment echt veel speelruimte is. Je ziet van de jaren 70, 80, 90 tot aan 'Quiet Luxury' alles. Die laatste wordt naar mijn mening vaak verkeerd geïnterpreteerd. Velen denken dat het om een monochrome look gaat en dat je geen logo draagt. Er zijn veel merken die geen enkel kledingstuk zonder logo aanbieden. Die zijn misschien terughoudender en staan niet meer op de voorgrond, maar het is lang niet altijd alleen maar saai. Ik zeg altijd, het is luxe op het tweede gezicht.

Wat houdt 'Quiet Luxury' voor u in?

Hierbij draait het veel om details en een hoge kwaliteit van de stoffen. Daar komen bepaalde details, oplossingen en technische innovaties bij die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn. Het zijn echter ook patronen en kleuren, waarbij het creatieve proces in het ontwerp plaatsvindt. Dat is allesbehalve 'quiet', maar toch 'luxury'. In het Contemporary-segment spreken we over een segment waar artikelen duidelijk luxueuzer overkomen, maar in een aantrekkelijk prijssegment liggen. Dat is op dit moment erg spannend.

Kunt u bepaalde stromingen bij de jongere generaties waarnemen?

Ik vind de enorme invloed van vintage hierbij erg spannend. Daarmee bedoel ik niet alleen vintage als tweedehands- of gebruikte kleding, maar ook de door het verleden geïnspireerde looks waarin je daadwerkelijk veel jonge mensen ziet. Dat ze zich op het eerste gezicht kleden als hun oma's en opa's, vind ik erg mooi. In combinatie met de jeugdbonus ziet dat er spannend uit. Ook de ecologische gedachte dat je kleding vaker draagt, is hier vertegenwoordigd. Het gaat om een opgroeiend publiek, een generatie klanten die duidelijk kritischer is en daar moeten wij als inkopers ook rekening mee houden.

De herenafdeling van Steffl. Foto: Steffl

Steffl bevindt zich in het hart van Wenen. Houdt u daarom ook rekening met Oostenrijkse merken in uw portfolio?

De modemarkt is in Oostenrijk duidelijk kleiner dan in andere landen. Toch werken we vaak samen met Oostenrijkse ontwerpers door middel van verschillende samenwerkingen. Veel Oostenrijkse modeontwerpers zijn echter naar het buitenland gegaan, zoals in het verleden Helmut Lang, die naar New York moest om beroemd te worden. Tot op de dag van vandaag is zijn naam succesvol vertegenwoordigd in Steffl.

Hoe beïnvloedt de centrale locatie van Steffl aan de winkelstraat Kärntnerstraße uw inkoop?

We werken in Wenen met een hoog percentage toeristen. Dat onderscheidt ons van veel andere steden, niet alleen in Oostenrijk, maar in het hele Duitstalige gebied, waar men vaak afhankelijk is van het lokale publiek. Hier in Wenen hebben we niet alleen onze geliefde Wieners die graag winkelen, maar ook veel reizigers die vanwege hun verschillende geografische herkomst opener zijn. Daarom werken we samen met merken uit Rio de Janeiro, Zuid-Korea en de VS. Deze mix van verschillende landen en continenten maakt onze selectie spannend – een speelruimte die ontstaat door de vele toeristen op de Kärntnerstraße.

Wat onderscheidt de Weense consumenten?

Vroeger dacht men dat Wenen modebewust conservatief en klassiek was. Maar dat zou ik herzien. Ook Wenen is veranderd, en dat is ook een gevolg van online marketing en de toegankelijkheid van wat er in de wereld gebeurt. Vroeger was veel niet bereikbaar, vandaag de dag zie je de hele wereld met één klik. Bij veel merken is het complete assortiment te zien – de hele wereld opent zich digitaal. Dat is ook in de mindset en de openheid van klanten duidelijk merkbaar.

En wat onderscheidt hen toch van de toeristen?

Wat betreft kleuren of gelegenheden zijn veel reizigers opener, omdat ze misschien een andere huidskleur hebben of gewoon daar wonen waar de zon langer schijnt dan in Oostenrijk. De mix is echter zeer evenwichtig en goed.

Tot slot, heeft u een persoonlijk hoogtepunt uit de SS25-collecties?

Voor het voorjaar/zomer 2024 heb ik gewerkt met merken uit Zuid-Amerika, Argentinië, Rio de Janeiro en een samenwerking gestart met een Zuid-Koreaans label. Die zekere exotische touch wil ik ook voor SS25 opsporen, of het nu gaat om zomerjurken of de gereduceerde stijl die uit Zuid-Korea komt.

En als u namen moet noemen?

Al sinds SS24 werken we samen met J.W. Anderson voor de herencollectie en in het schoenenassortiment voor de dames. Voor het SS25-seizoen wordt ons portfolio uitgebreid met de ready-to-wear- en tassencollectie voor dames. J.W. Anderson is momenteel een van de meest opwindende en meest geprezen ontwerpers van onze tijd. Niemand heeft de afgelopen jaren internationaal zoveel prijzen in de wacht gesleept als hij. We zijn er trots op dat we zijn uitzonderlijke collecties in Steffl mogen tonen. Ook Marine Serre, die onlangs als gastontwerper bij de Pitti Uomo haar ongelooflijke show in Florence heeft laten zien, maakt sinds SS24 deel uit van ons damesportfolio. Haar interpretatie van upcycling in de high-fashionsector heeft al veel harten veroverd. Niemand gaat momenteel zo creatief om met het thema duurzaamheid en eerlijkheid in de mode als zij.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.