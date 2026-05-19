Hoe inkopers SS27 bestellen: Jolie Women en Studio Jolie

Joanne Ballast stuurt al 15 jaar Jolie Women in Rijssen aan. In het voorjaar van 2026 kwam daar Studio Jolie bij, het ‘kleine zusje van’. Met het inkoopseizoen voor de deur spreken we haar over trends, het verschil in modegevoeligheid tussen het oosten en het westen van Nederland en het volgen van je gevoel tijdens de inkoop.

Hoe ben je in de mode terechtgekomen?

Als zestienjarig meisje ben ik naast mijn studie commerciële economie als weekend bijbaan bij een modezaak in Rijssen gaan werken. Dat vond ik super leuk. Na mijn studie heb ik een tijd gewerkt voor het Duitse merk Cecil als accountmanager. Daarvoor moest ik steeds naar het westen van het land en dat was ook wel echt ver. Toen werd de winkel waar ik als weekendhulp had gewerkt in de verkoop gezet en heb ik de sprong gewaagd.

Het was midden in de kredietcrisis en mensen verklaarden mij voor gek. Ik was 23 en wilde mijn hart voor mode en ondernemerschap volgen. We begonnen met een klein team, met zijn drieën. Dat werden er al gauw meer.

Jullie hebben recent Studio Jolie geopend. Hoe kwam dat tot stand?

Vorig jaar dacht ik: Als we willen groeien, dan kunnen we naar een nog groter pand en het merkenpakket uitbreiden. Maar dat grotere pand hebben we niet meer in het centrum van Rijssen. Als we willen groeien, moeten we er wellicht een winkel bij starten die Jolie Women niet bijt, maar aanvult. Zo kwam het plan voor Studio Jolie.

Bij Jolie Women houden we het middenhoogsegment aan, maar we hadden ook een grote groep klanten die wel de winkel in kwam om te shoppen voor een bruiloft of feestje, maar het soms net wat prijzig vond om er altijd te kunnen slagen voor de meer “daagse” kleding.

Daarom hebben we nu ‘het zusje van Jolie’ gecreëerd.Voor de jonge en volwassenere meiden die uitgaan, de studenten, maar ook bijvoorbeeld voor mijn moeder van 70-plus. Ook bij Studio Jolie is het motto: iedereen moet er kunnen slagen en met een glimlach de deur uit lopen.

Wat zijn voor jullie de kernmerken op dit moment?

We merken dat in Twente en Overijssel nog enorm veel getrouwd wordt. Dus we hebben veel merken die passen bij gelegenheden. Sets die je aan kan naar een bruiloft, maar daarna ook weer aan doet. We focussen ons op het vrouwelijke.

Josh V doet het goed, dat verkoopt zichzelf. We hebben ook Accentil, Bruuns Bazaar, Dante6, Hommage, Pom Amsterdam, Florez en 10Days. Het is heel breed. Ik wil dat iedereen die bij ons binnenloopt kan slagen. Of je nou 16 bent of 75, maat XS of maat 44, met een kleine of ruime portemonnee. Daar houden we in de inkoop rekening mee.

Jolie Women in Rijssen. Credits: Jolie Women

Welke items hebben het het afgelopen seizoen goed gedaan?

Normaliter doen jeans het in de winter beter, maar wat ons opviel is dat we echt veel jeans verkocht hebben. Vooral de stoerdere modellen zoals de barrel jeans. Wij combineren dat weer met een hele vrouwelijke blouse.

Jong en oud willen de barrel jeans. Dat is een verschuiving in de mode. De iets volwassenere klant kleedt zich wel echt hipper als je het vergelijkt met jaren geleden. Toen was de volwassen klant klassieker, maar die grens is aan het vervagen.

Hoe ga je aan de slag met de inkoop?

Zestig procent koop ik in op gevoel en veertig procent op de cijfers. Veel ondernemers zitten volledig op de data, maar zo koop ik niet in. In mijn hoofd weet ik natuurlijk wat goed is gegaan en wat niet, maar elk seizoen geef ik elke artikelgroep een nieuwe kans. Want als een bepaald soort jurk het niet goed heeft gedaan het vorige seizoen, dan zijn er nu weer andere modellen die juist weer goed kunnen lopen. Ik ga niet al voor het inkoopseizoen een item boycotten omdat het minder is verkocht. Ik kijk juist naar wat mijn klant wil.

Waar haal je je inspiratie vandaan?

Ik ga sowieso langs bij de beurzen in Nederland, maar sta ook nog vijf dagen in de week in de winkel. Daarnaast vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd door modebladen te bladeren. Social media is ook wel erg leuk om te volgen.

Doe je veel met trends?

In het oosten van het land lopen we trendtechnisch altijd wel ietsje achter op het westen. In het westen zie je nu bijvoorbeeld de adidasbroeken met daaroverheen een lang shirt met een sneaker. Dat vinden ze hier nog teveel.

Ik wil altijd wel wat trends in mijn winkel, maar ik moet er niet 80 procent van in mijn winkel hebben. We zijn iets later met de trends, maar het komt zeker wel. Voor de trendgevoelige klant hebben we dat zeker. Je moet klanten soms er ook in begeleiden.

Wat ik wel heel leuk vind om te volgen zijn de kleurentrends. Bij de inkoop volg ik wel echt mijn eigen hart en denk ik aan mijn type klant. We zijn een winkel van kleur en als iedereen alleen maar beige heeft, dan zullen wij kleur hebben. Ik vind het leuk om af en toe eigenwijs te zijn, een beetje tegendraads. We hebben nu bijvoorbeeld bruin, geel, plum en bordeaux in de winkel.

Het kobaltblauw is uitgeroepen tot kleur van 2027 [Door WGSN en Coloro, red.] en misschien vinden veel inkopers dat wel te heftig. Dan zullen wij het juist wel hebben.

Is er ruimte in het inkoopbudget en portfolio voor nieuwe merken?

Ik hou altijd wel een beetje ruimte.

Hoe is de verhouding voor-inkoop en bijkoop tijdens het seizoen?

Ik stuur zeker aan in het seizoen. Ik ga zo’n zes of zeven keer per seizoen naar Amsterdam voor het geval dat ik echt iets gemist heb tijdens de inkoop. Ik vind het juist ook leuk om tijdens het seizoen te blijven vernieuwen. Ik zorg dat er elke week wel nieuwe items in de winkel zijn.

Hoe is jullie inkoopproces veranderd met de toevoeging van Studio Jolie?

We hebben heel bewust besloten dat we bij Jolie Women het merkenpakket te laten zoals het is. We gaan niet met merken schuiven tussen de winkels. Studio Jolie is betaalbaarder en daar hebben we zes nieuwe merken voor aangetrokken. Bijvoorbeeld Loavies, Sisters Point en Saint Tropez.

Tijdens de inkoop stemmen we wel af zodat de winkels mooi op elkaar aansluiten, maar niet teveel overlappen.

Wat is je verwachting voor het SS27 seizoen?

Mensen worden toch wel zenuwachtig door wat er in de wereld aan de hand is. Kunnen merken nog wel op tijd leveren en wat doen de prijzen? Heel eerlijk, ik ga er niet anders door inkopen. Als je bij jezelf blijft en het lef hebt om goed in te kopen, dan kun je goed blijven verkopen.

In die vijftien jaar ondernemen heb ik wel vaker meegemaakt dat het minder ging. De kredietcrisis, corona om maar wat te noemen. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar ga juist een stap harder lopen. Vertrouw in jezelf, vertrouw in je klant en vertrouw in je bedrijf.

Een afsluitende tip?

Ik sta nog altijd fysiek in de winkel, daardoor leer je je klant heel goed kennen en weet je wat de vraag is. Ken je klant. Ga als inkoper ook eens de winkelvloer op. Wat gebeurt er daar, wat is de vraag? Krijg daar gevoel voor. En niet te vergeten: luister ook naar je collega’s die op de winkelvloer werken, laat ze af en toe meekijken en meedenken. Zij hebben vaak de beste input!