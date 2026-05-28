Hoe inkopers SS27 bestellen: wandelwinkel The World of Walking

Met de ingang van haar vaders pensioen nam Sanne Dirven in 2021 het roer over van de familiezaak: The World of Walking in Made. In 1953 begon grootvader ermee, hij was schoenmaker, en zo vader zo dochter. In de winkel vind je technische buitenkleding en wandelschoenen, geselecteerd met een oog voor stijl en functie, vanuit een passie voor sport; want buitensporten, dat kan Dirven wel. FashionUnited spreekt haar midden in het inkoopseizoen voor volgende zomer.

Vertel eens iets over het bedrijf.

“Mijn opa is er bijna 75 jaar geleden mee begonnen, hij was schoenmaker. Mijn ouders hebben de zaak zo'n 40 jaar geleid, en ik heb het stokje overgenomen samen met mijn partner Ward. Geen haar op mijn hoofd had eraan gedacht, maar nu geeft het veel voldoening.

In coronatijd is het wandelen enorm booming geworden. We hadden het extreem druk in de winkel en ik ben mijn vader gaan helpen. Van het één kwam het ander. Hij was al een tijdje bezig met de verkoop van het bedrijf, maar uiteindelijk bleef het in de familie. Ik heb wel voor de branche gestudeerd — ik heb TMO Fashion Business School gedaan — maar daar had ik tot op dat moment nooit iets mee gedaan. Nu helpen mijn kinderen soms op zaterdagen mee. Zo gaan die dingen.”

Sanne Dirven en partner Ward in de zaak in Made. Credits: World of Walking

Hoe zou je de stijl van de winkel omschrijven?

“We willen een sfeer neerzetten waarin mensen zich thuis voelen. Het is een gezellige winkel, maar geen rommelige waar je door de bomen het bos niet meer ziet. We doen veel aan visual merchandising en krijgen daar ook complimenten over. We zijn met veel mensen aanwezig om te adviseren. Dat is het belangrijkst.

Qua aanbod probeer ik het snijvlak te zoeken: het moet technisch functioneren, maar liefst ziet het er ook nog een beetje fashionable uit. Dat is in de outdoor echt een uitdaging.”

Hoe ziet het inkooptraject eruit?

“Buying is een vak apart, zeker in het outdoor segment. Je koopt ruim een jaar van tevoren in. De inkoopperiodes zijn mei tot en met juli, en oktober tot december. We zijn nu begonnen met zomer 2027.

Voorheen waren er veel beurzen, maar dat is sinds corona echt minimaal geworden. Nog de Brand Event Preview in het Sport Business Center in Leusden, een paar kleine events — en dan heb je het wel een beetje gehad. Dus ik moet het meer hebben van mijn eigen expeditiereizen en de inspiratie die ik daar opdoe.”

Wat zie je daar precies?

“Ik doe veel trekkings en expedities, en dan kom je praktische kleding of uitrusting tegen waarvan je denkt: o, dat is iets nieuws, dat voegt iets toe. Ik ben net naar Zweden geweest, waar ik de Kebnekaise heb beklommen. Bij min twintig graden, in de wind. Wat me opviel, is dat er in Scandinavië heel andere kleding wordt gedragen dan in de Alpen. Zweden is vlakker, er wordt veel gelanglauft, daarvoor heb je een broek nodig die niet kapot kan gaan aan de binnenkant bij die herhaalde beweging. Ik merkte ook dat men in Scandinavië veel meer bezig is met duurzame materialen dan in de Alpenlanden.

Koop je in op gevoel, of volg je meer de cijfers?

“Ik hou van data en ik neem dat serieus mee in de inkoop. Je kunt tegenwoordig ook niet meer zonder. Bij ons is het assortiment zo omvangrijk — als ik dat puur op gevoel zou doen, wordt het niks. Maar ik koop geen dingen die ik zelf nooit zou willen dragen. En ik denk ook na over zoiets als kleur: staat een modekleur eigenlijk wel alle mensen, met verschillende huidskleuren?”

Sanne Dirven op expeditie in Lapland. Credits: World of Walking

Zijn er merken die altijd terugkomen in de collectie?

“Icebreaker is zo’n merk: veel wol, technisch goed, duurzaam. We verkopen dat al zeker 25 jaar en we zijn zelf ook fan. Meindl en Lowa leveren het meeste op.

Maar ik ben altijd op zoek naar nieuwigheden. Vorig jaar zijn we begonnen met Patagonia, en dat loopt als een trein. Het Patagonia-effect is niet te onderschatten — mensen willen aantoonbaar duurzame producten.

Soms stoppen we ook met een merk, zoals Arc’teryx. Vanwege het duurzaamheidsaspect. Ze zijn in het nieuws geweest vanwege een vuurwerkshow in de Himalaya — en dat is iets waar ik niet aan wil bijdragen met mijn bedrijf. Ik verkoop alleen merken waar ik volledig achter sta. Dan durf ik ook gerust zo'n keuze te maken.”

Duurzaamheid is dus een harde eis?

“Ja. In het begin liep ik er echt tegenaan — het is een jungle aan labels en certificeringen, en als je er echt in duikt zie je allerlei misstanden. Ik probeer niet in een negatieve spiraal te komen waarbij uiteindelijk niks meer mogelijk is. Nu zijn al onze merken Blue Label gecertificeerd, en dat zegt wel wat.

De kloof rondom duurzaamheid wordt groter. Het maakt mensen óf totaal niks uit, óf juist heel veel. Ik zie wel dat mensen bereid zijn duurzame keuzes te maken en daarvoor meer te betalen.”

Wat is lastig aan het inkopen?

“Nieuwe modellen worden vaak pas in april of mei geleverd, maar mensen willen in januari al wandelschoenen kopen om ze in te lopen voor de Vierdaagse of een huttentocht die ze in de zomer gaan doen. We lossen het op door onze voorraad op peil te houden en al anderhalf jaar van tevoren te bestellen, zodat we in die vroege maanden voldoende hebben, maar eigenlijk klopt het niet.”

Wandelwinkel World of Walking in Made. Credits: World of Walking

Is er iets veranderd in de afgelopen seizoenen?

“Ik merk dat sommige merken eigenlijk van de retail af willen. Maar als je een merk echt goed wil neerzetten, moet je dat samen doen — met trainingen voor medewerkers, samen nadenken over de presentatie.

Ik zie ook dat veel merken worden overgenomen door Chinese investeerders, en dan zie je zo'n merk langzaam veranderen. Met Arc’teryx is dat ook gebeurd, en eerder zijn we om die reden ook met The North Face gestopt. We hebben dat merk enorm veel verkocht, maar als je nu kijkt wie er in een North Face-jas loopt, zijn dat andere mensen dan wij als klant hadden. Wij hebben het altijd als technisch merk verkocht.”

Heb je al een gevoel bij de mode voor volgende seizoenen?

“Ik zie een tendens naar nog meer functionaliteit. Afritsbroeken zijn al een paar seizoenen niet aan te slepen, terwijl jarenlang niemand die wilde hebben. Ze passen in die bredere gorpcore-trend — outdoor meets fashion. Mensen ontlenen hun identiteit aan wat ze dragen. Met een Patagonia-bodywarmer straal je iets uit: ik voel iets bij het milieu.

Een bredere shift sinds corona: werk en vrije tijd lopen veel meer in elkaar over. Mensen willen niet meer acht uur lang in de kantoortuin zitten. Even naar buiten is iets gewoons geworden en dat zie je terug in de (thuis)kantoorlooks.”