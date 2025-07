Hoe is het nu met Gigue, Terre Bleue en Zilton?

Het is een klein jaar geleden dat de Belgische Duror Fashion Group het faillissement aanvroeg. In het portfolio zaten op dat moment drie merken: Gigue, Terre Bleue en Zilton. Nog diezelfde zomer vonden de merken afzonderlijk van elkaar een nieuwe Belgische eigenaar. Waar staan de merken nu?

Nieuwe eigenaar Zilton had al jaren liefde voor het merk

Broekenmerk Zilton vond een thuis bij het West-Vlaamse L&V Fashion. Line Lapeirre van het familiebedrijf vertelt dat men al langer het broekensegment in wilde, maar ‘dat bleek geen sinecure wanneer je niet de kennis in huis hebt’. Met Zilton werd die kennis juist wel in huis gehaald. Daarnaast is er nog een opmerkelijk feit, want eigenlijk had L&V Fashion al langer een liefde Zilton. “Het merk is zes jaar voor het faillissement van vorig jaar door de Duror Fashion Group overgenomen. Dat is in stilte gebeurd en toen het nieuws bekend werd, dacht mijn vader: ‘Dat was wel echt iets voor ons geweest als we hadden geweten dat het te koop stond’.

Credits: Beeld: Zilton

De timing van de overname was niet ideaal, het inkoopseizoen was net begonnen. “De voorverkoop was net een week gestart.” Gelukkig heeft het merk geen enkele klant verloren. “We zijn meteen samen gaan zitten met alle producenten, hebben de open facturen betaald, zijn gesprekken gestart met het personeel en de vertegenwoordigers. Die moesten meteen kunnen beginnen.” Daar bovenop komt ook nog de zoektocht naar een nieuwe showroom die alle producten kwijt kon. “Dankzij het guden team zijn we weer back on track. Veel van het Zilton-personeel is nog steeds actief bij het merk.

Inmiddels is Zilton al bijna een jaar onder de vleugels van L&V Fashion. Het merk heeft in die tijd nieuwe wholesaleklanten aangesloten en er staat nog meer expansie op de planning. Aan het DNA van het merk is niks veranderd. “Het merk Zilton was solvabel, daarom hebben we het ook overgenomen.” Aan de stijl van het merk is om die reden niks veranderd, maar in de productie zijn wel efficiëntieslagen gemaakt, zo vertelt Lapeirre.

Gigue: Gat van voormalige winkels opgevuld met nieuwe wholesaleklanten

Een merk dat al snel terugkeerde op het toneelwas Gigue. Het merk werd overgenomen door het West-Vlaamse Castellino. “We kenden Gigue als een zeer gedegen label met uitstraling en klasse”, zo vertelt Lieven Vandaele. “Het moment dat we erachter kwamen dat het merk in het faillissement van Duror zat hebben we direct contact opgenomen met de vraag of er een mogelijkheid was om Gigue over te nemen.”

FW25 collectie van Gigue. Credits: Gigue

Gigue was een van de goed presterende merken van de Duror Fashion Group. Behoefte om het merk compleet om te gooien was er dan ook niet. Het team, maar ook de producenten zijn behouden, zo vertelt Vandaele tijdens een telefoongesprek.

Na de overname is het gelukt een groot deel van de voor het faillissement ingekochte collecties uit te leveren aan winkeliers. “De collectie voor de zomer 2025 hebben we volledig uitgeleverd. Die collectie is goed ontvangen en zeer goed doorverkocht.”

Van de acht winkels die Gigue had voor het faillissement is er één behouden na de overname. “Op dat moment konden we de situatie nog niet geheel goed inschatten. Als we toen wisten wat we nu weten, dan had ik er maar vier gesloten en vier behouden.” Mochten er meer monobrandwinkels bijkomen, dan zal dit met veel zorg gebeuren en niet per se terug op de plekken waar eerder winkels waren. “We hebben nu ook wholesaleklanten erbij in die gebieden.”

Terre Bleue: Najaar 2025 terug op de markt

De merkrechten van Terre Bleue werden als laatste van de drie verkocht. De rechten werden gekocht door The Fashion Store, een andere bekende in de Belgische mode-industrie. Veel is er echter nog niet te zien geweest van het merk onder de nieuwe eigenaar. Daar komt echter in het najaar van 2025 verandering in, zo meldt een woordvoerder desgevraagd. “Komend najaar zullen wij met onze eigen Terre Bleue collectie naar buiten komen zoals wij ze zien. Onze designers hebben er hard aan gewerkt en vanaf juli zullen de eerste nieuwe stuks onze winkels binnenkomen”, aldus de woordvoerder.