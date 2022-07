Hoe kan een focus op duurzaamheid de problemen in de supply chain verbeteren?

De toeleveringsketen van de mode-industrie herstelt nog steeds van de Covid-19 lockdowns. Problemen met de toeleveringsketen zijn op dit moment een van de grootste thema's in de modebranche, samen met de gevolgen van de stijgende inflatiekosten voor de detailhandel. Duurzaamheid kan een paar van deze aanhoudende problemen oplossen.

Duurzaamheid kan de reddende engel zijn bij bevoorradingsproblemen

Op dit moment zijn er in de mode meer ongebruikte goederen dan ooit tevoren. Tijdens de PI Apparel-conferentie, een evenement voor leiders op het gebied van productontwikkeling in de detailhandel, zei Stephanie Benedetto, CEO en medeoprichter van Queen of Raw, dat de mode-industrie voor meer dan 280 miljard dollar aan ongebruikte stoffen en ongebruikte eindproducten in magazijnen heeft liggen en stof verzamelt dat alleen nog maar op de stortplaats terecht zal komen of verbrand zal worden. Geannuleerde bestellingen, gesloten winkels en gemiste seizoenen en collecties hebben de toeleveringsketen van de modebranche overhoop gehaald.

Door al dit afval doet de mode-industrie schade toe aan het milieu, terwijl het zelf lijdt aan schade op het gebied van reputatie en financiën. Zo heeft de verspilling niet alleen effect op de winst, maar vernietigt het ook drinkwater. Textielproductie is op dit moment de derde grootste vervuiler ter wereld, na olie en landbouw. Als we in het huidige tempo doorgaan met de textielproductie, zal volgens het Wereld Natuur Fonds in 2025 tweederde van de wereldbevolking te maken krijgen met een tekort aan zoetwater.

Hoe langer een bedrijf materialen, grondstoffen en eindproducten in een toeleveringsketen kan houden, hoe economisch levensvatbaarder het is. Dit kan bedrijven helpen hun problemen met de toeleveringsketen op te lossen. De sleutel hiertoe is circulariteit. Ongebruikte spullen hebben waarde: ze kunnen bijvoorbeeld naar een andere geplande afdeling of divisie worden gestuurd om te worden gebruikt. Als een bedrijf iets niet gaat hergebruiken, is er de optie om het door te verkopen. Dit draagt bij aan de inkomsten van een bedrijf, en ongebruikte goederen nemen dan niet langer kostbare magazijnruimte in beslag. Als producten over de houdbaarheidsdatum zijn, is er ook de mogelijkheid om ze te recyclen of te doneren.

Al deze ideeën kunnen bedrijven veel geld besparen en hun nettowinst verhogen. Wederverkoop lijkt de populairste optie onder bedrijven omdat dat onmiddellijk bijdraagt tot hun inkomsten. Bedrijven willen hun verliezen terugverdienen.

Benedetto is ook een groot voorstander van bedrijven die ongebruikte spullen van andere bedrijven kopen. "Je hebt wat je nodig hebt wanneer je het nodig hebt tegen een korting op de plaats waar je daadwerkelijk spullen produceert," zei ze. "De Covid-19 pandemie was een gelegenheid om bedrijven de kans te geven meer ongebruikte spullen dan ooit te verkopen. Fortune 500-bedrijven herpositioneerden zich en kochten ongebruikte producten en dode voorraden op omdat hun toeleveringsketens verstoord waren en ze orders moesten opvullen. Deze bedrijven konden hun marges verhogen, boden geweldige opportunistische prijzen, en verbeterden hun snelheid om op de markt te komen omdat ze niet hoefden te wachten op nieuw gefabriceerde producten."

Duurzame verhalen als deze zijn ook sterk voor marketing. De klanten van vandaag zijn zich steeds meer bewust van de milieu-impact van mode en winkelen bewuster. Uiteindelijk gaat het bedrijven om besparen en geld verdienen. Als duurzaamheid meer klanten oplevert en het resultaat ten goede komt, is het niet meer dan logisch om de toeleveringsketen duurzaam te benaderen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Marthe Stroom.