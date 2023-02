Hoe labels en hangtags de roadmap naar circulariteit compleet maken

Merken worden gedwongen om na te denken over de manier waarop ze produceren en met name over de manier waarop ze erover communiceren. Wereldwijd zijn er tal van regels van kracht die merken ertoe aanzetten om een meer sociale en circulaire productieketen neer te zetten. De materiaalkeuze, levenscyclus, transparantie in de supply chain en het digital passport voor textiel zullen de industrie voorgoed veranderen.

“Een denim jacket van biologisch katoen met een label van virgin polyester? Details zoals de labels en verpakking spelen een grotere rol dan je zou denken", zegt Trimco Group’s Sustainability and Compliance Director, Camilla Mjelde. “Merken moeten de impact begrijpen van alle onderdelen van het eindproduct. Product en verpakkingen uit mono-material zijn van vitaal belang voor recycling aan het eind van de levensduur. In verschillende landen zijn er al voorschriften van kracht die transparantie en verantwoordelijkheid van de producent eisen - EPR. De juiste manier om het Triman-logo op verpakkingen te gebruiken in Frankrijk en de Duitse wet op de toeleveringsketen zijn moeilijk na te leven zonder de juiste ondersteuning. Wij zien het als onze verplichting om merken helpen met dit onderdeel”, vervolgt Camilla.

Verandering wordt gedreven door regelgeving

“Het is makkelijk modemerken de schuld te geven want zij beslissen uiteindelijk of een label van recycled of virgin polyester gemaakt moet worden. Labels en hangtags zijn vaak het ondergeschoven kindje maar het is ook onze verantwoordelijkheid als leverancier om merken te adviseren over een oplossing met de laagste impact op het milieu”, zegt Sander van Veen, Managing Director bij A-TEX Netherlands, onderdeel van Trimco Group.

“Alles draait om geloofwaardigheid. En een merk wordt geloofwaardig door transparant te zijn, gevolgd door verantwoordelijkheid. De mode-industrie maakt een geloofwaardigheidscrisis door vanwege het gebrek aan transparantie. Trimco Group is van mening dat de hele supply chain in actie moet komen en merken moet helpen impact op het milieu van mode te verminderen. Bij Trimco Group staan we voor dezelfde uitdagingen als onze klanten. Ook wij moeten ervoor zorgen dat onze productielocaties gecertificeerd zijn volgens internationaal erkende sociale en milieunormen. Daarnaast zijn ook wij verantwoordelijk voor het streven naar transparantie. Biologisch katoen, gerecycled polyester en processen die minder water gebruiken zijn slechts loze woorden tenzij ondersteund met de juiste documentatie”, zegt Camilla Mjelde.

Image: Trimco Group

Accurate data blijkt een schatkamer

“Er zijn veel details om op te letten. Van RFID-implementatie die de voorraadnauwkeurigheid verbetert en dus overproductie vermindert tot de materiaalkeuze voor labeling en verpakkingen zijn slechts "kleine details" maar resulteren in een enorme impact op het milieu als we niet samen opletten. Wij kunnen hier absoluut bij helpen”, voegt Sander van Veen toe.

“Overweldigd door de omvang - is een veel gehoorde opmerking van Sourcing- en ESG-managers die de opdracht hebben gekregen om uit te zoeken hoe sociaal en ecologisch transparant te zijn". En precies om deze reden heeft Trimco Group een platform voor monitoring en traceerbaarheid voor de supply chain ontwikkeld. Product DNA® is ontworpen om de werkdruk te verminderen zodat merken niet belemmerd worden om transparantie in de productieketen te bereiken", vervolgt Camilla. In plaats van nog een IT-oplossing in hun supply chain op te nemen stelt Trimco's Product DNA® merken in staat om bestaande gegevens te gebruiken om scope- en transactiecertificaten van verschillende fabrikanten te verzamelen. Lokale klantenserviceteams zorgen voor een snelle en efficiënte introductie van de module voor certificaatbeheer waardoor snelheid en nauwkeurigheid van de gegevens worden gegarandeerd.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van Trimco Group in duurzame trims, verpakkingen, RFID of Product DNA® neem dan contact op met A-TEX Netherlands op via [email protected]