Hoe loopt het SS25-inkoopseizoen bij Tom Tailor?

De drukke periode in het inkoopseizoen is voor veel modebedrijven aangebroken. Wat houdt de merken bezig en wat verwachten ze van de SS25-collectie? Een interview met David Meyer, Wholesale Manager bij het Hamburgse kledingmerk Tom Tailor.

De modemarkt is momenteel niet eenvoudig. Welke thema's staan ​​bovenaan in het mainstreamsegment bij deze orderronde?

Voor ons bij Tom Tailor staat continuïteit in alle facetten centraal – of het nu gaat om het product, de leverperformance of de samenwerking. Deze verwachting wordt ook door onze retailers weerspiegeld.

De SS25-collectie van Tom Tailor zet in op ingetogen en tijdloze klassikers. Credits: Tom Tailor

Hoe prijsgevoelig is de eindconsument momenteel?

Het koopgedrag van de eindconsument varieert per kanaal, maar over het algemeen zien we dat er bewuster wordt gekocht en dat de focus sterker ligt op de prijs-kwaliteitverhouding.

Welke prijsklassen zijn momenteel belangrijk voor u en waarom?

Voor ons is het belangrijk om in alle collecties en productgroepen een transparante prijsstructuur te hanteren, aangezien we verschillende markten met verschillende behoeften bedienen. Sommige markten hebben eerder instapprijssegmenten nodig, andere geven de voorkeur aan hogere retailprijzen. Ons doel is om de prijsstructuur te verantwoorden door middel van de productwaarde.

Hoe ziet u dat de retailers met hun budget omgaan?

Like-for-like groeien we met de meeste partners. Vooral in de eerste zes maanden van dit jaar zagen we een bovengemiddelde vraag naar nabestellingen.

Hoe verwacht u dat SS25 zal presteren ten opzichte van het vorige seizoen?

We verwachten een hoge tweecijferige groei.

De kleuren van de SS25-collectie, zoals wit en beige, zijn eveneens ingetogen en klassiek. Credits: Tom Tailor

Welke thema's zijn belangrijk in de SS25-collecties? Welke trends zijn cruciaal voor Tom Tailor om op in te spelen?

We laten een diversiteit aan verschillende materialen en texturen zien, die we in outfits combineren. In alle lijnen versterken we de essential-programma's waarin we consistente prestaties leveren. Daarnaast verkopen we nieuwe never-out-of-stock-collecties met stijgende inkoopprijzen om de marge van de retailers verder te verbeteren. Trends zijn voor ons casual fits met structuur en linnen stoffen met bijpassende tops en broeken. Qua kleur laten we krijt- en natuurtinten zien met pop-up kleuren. Alles wordt verbonden door een heldere en minimalistische esthetiek.

Waar is vraag naar?

Ready-to-wear met een zomerse insteek. Vooral belangrijk voor deze leverdata zijn blouses, bermuda's, licht breiwerk en jacks.

Zijn er innovaties of nieuwigheden die Tom Tailor in het komende voorjaar en de zomer introduceert?

Onze jongere lijn 'Denim Tom Tailor' brengt een compleet vernieuwde denimcollectie in NOOS – variatie in fits, goed op elkaar afgestemde wassingen en prijspunten tussen de 49 en 79 euro, aanbevolen verkoopprijs. Dit wordt erg goed ontvangen door onze klanten.

Uw gedachten over outerwear in SS25?

Outerwear is al vele jaren een belangrijk en succesvol onderdeel van onze collecties. We presenteren geüpdatete evergreens en spannende nieuwkomers.

Hoe probeert Tom Tailor flexibel te blijven gezien het veranderlijke weer?

Onze ready-to-wear-aanpak houdt rekening met collecties voor verschillende weersomstandigheden. Kortetermijnbehoeften, afhankelijk van het weer, kunnen we dekken via nabestelprogramma's.

Speelt duurzaamheid nog steeds een rol?

Ja, duurzaamheid heeft bij Tom Tailor een hoge prioriteit en is voor ons geen tijdelijke trend. Met ons programma 'Be Part' streven we naar duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken op de lange termijn. 'Be Part' staat voor onze visie en strategie voor een duurzamere toekomst en omvat onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de mens, de planeet en onze processen.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.

Een licht kleuraccent wordt gelegd door een blauw blazerensemble in de SS25-collectie. Credits: Tom Tailor

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.