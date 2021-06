Hoe Lucardi nieuwe doelgroepen en markten bereikt dankzij ChannelEngine

De Nederlandse juweliersketen Lucardi ziet door pandemie een gigantische groei in het aantal online bestellingen. Zowel via de eigen webshop als in de verkoop via online marketplaces als Bol.com en Zalando. Dankzij een samenwerking met ChannelEngine slaagt Lucardi erin om via deze marketplaces nieuwe doelgroepen te bereiken die ze anders zouden mislopen.

Lucardi, opgericht in 1988, is de grootste juweliersketen van Nederland met 124 eigen winkels en twee in België. Daarnaast heeft het bedrijf een webshop gericht op Nederland, België en Duitsland. De focus van het bedrijf ligt op sieraden en horloges, aangevuld met accessoires zoals tassen en zonnebrillen. “Onze collectie bestaat uit een brede range sieraden voor elke gelegenheid en elke levensfase. Van zilveren armbanden en kettingen tot gouden sieraden met diamanten”, vertelt Dominique van Oostrom, online marketeer bij Lucardi, gespecialiseerd in marketplaces. “Als tiener kun je bij ons slagen voor een mooie ketting of armband, maar je kunt ook bij ons terecht als je gaat trouwen of een jubileum te vieren hebt.”

Klanten overtuigen

De brede doelgroep van Lucardi is zowel een kans als een uitdaging: hoe spreek je al die verschillende leeftijdsgroepen aan? “Eén van onze belangrijkste kernwaarden is toegankelijkheid. Vandaar dat we graag op meerdere plekken aanwezig willen zijn”, aldus Van Oostrom. Sinds 2019 is Lucardi actief op verschillende online marketplaces. Denk aan Bol.com, V&D, Afound, Amazon Duitsland en Zalando voor Nederland, België en Duitsland. Om het verkoopproces in goede banen te leiden, sloeg Lucardi de handen ineen met ChannelEngine. “We hebben een groot productaanbod met ruim 8.000 producten. Dit betekent dat je een keuze moet maken welke producten je gaat verkopen op welke marketplace. De tool van ChannelEngine geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de top tien best verkopende artikelen. Ook kunnen we eenvoudig bepaalde producten uitsluiten en zo inspelen op de behoefte van de consument.”

Overzicht en controle

Een ander voordeel is dat Lucardi niet afhankelijk is van hoe de producten door een marketplace worden weergegeven. Dit heeft het bedrijf, dankzij de tool van ChannelEngine, helemaal zelf in de hand. “Zo lopen we niet het risico dat informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd. Zeker bij sieraden luisteren zaken als de maatvoering heel nauw. Bij het ene sieraad is de lengte de maat, bij andere sieraden de breedte of diameter. Zou je die invulling aan een marketplace overlaten, dan is de foutgevoeligheid heel hoog. In de oplossing van ChannelEngine stellen we van te voren dit soort regels in, waarna die worden geautomatiseerd voor de hele productcategorie. Vervolgens heb je er geen omkijken meer naar. Ook updates, zoals een vernieuwde afbeelding of verbeterde productinformatie, worden meteen doorgezet naar het betreffende platform.”

Mooie wisselwerking

Op dit moment is Bol.com, het belangrijkste platform voor Lucardi. “Wij profiteren van de naamsbekendheid van dit platform en vice versa. Hierdoor is er sprake van een mooie wisselwerking”, constateert Van Oostrom. Sinds maart is Lucardi ook live op Zalando. Door de strenge eisen die dit Duitse bedrijf stelt, had het proces van onboarding volgens Van Oostrom behoorlijk wat voeten in de aarde. “Gelukkig hebben we veel hulp gekregen van ChannelEngine om onze producten op de juiste manier live te krijgen. Zonder hen hadden we nooit zo’n goed overzicht gekregen van onze feed. In Nederland scoren onze producten goed via Zalando maar vooral in Duitsland draaien we meteen al een gigantische omzet. Een teken dat onze producten hier aanspreken – daar kunnen we op verder bouwen.”

Motor voor verdere groei

“Dankzij de oplossing van ChannelEngine bereikt Lucardi nieuwe doelgroepen die ze anders nooit zou bereiken”, besluit Van Oostrom. “Ook bij het verkennen van potentieel interessante marketplaces komt hun kennis van zaken goed van pas. Onze vaste contactpersoon bij ChannelEngine denkt graag mee over nieuwe mogelijkheden. Zijn er markten die we nog missen waar op aan kunnen sluiten? En hoe werkt het met de integratie? Als we van tevoren weten hoeveel tijd het onboarding-proces in beslag neemt, kunnen we daar rekening mee houden in onze budgetten. Ideaal, zo hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden!”