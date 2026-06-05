Hoe luxemerken kunnen navigeren door de crisis in het Midden-Oosten

De markt in het Midden-Oosten wordt geconfronteerd met aanzienlijke verstoringen. Dit komt door geopolitieke spanningen, inflatie en een afname van het toerisme. Experts van CXG bieden advies over crisisbeheersing en veerkracht voor luxemerken die al aanwezig zijn in de Golfstaten of sterk afhankelijk zijn van deze klantenkring.

CXG (Customer Experience Group) is een adviesbureau en meetbedrijf voor klantervaring, gespecialiseerd in de luxe- en premiumsectoren. Het ondersteunt momenteel meer dan tweehonderd luxemerken in meer dan 70 landen, met name merken die te maken hebben met grote crises. De Golfstaten bevinden zich momenteel in een dergelijke situatie.

De kwestie is bijzonder strategisch omdat CXG consumenten uit het Midden-Oosten beschouwt als een cruciale klantenkring voor hoogwaardige luxeaankopen. Dubai en Riyad hebben zich bovendien gevestigd als belangrijke knooppunten voor de industrie.

Volgens CXG hebben luxemerken crises vaak succesvol benut om te evolueren. Als reactie op de huidige situatie biedt het bureau verschillende mogelijke handelswijzen.

Markt diversificatie

CXG adviseert om niet afhankelijk te zijn van één enkele regio. Merken moeten hun geografische spreiding diversifiëren. Binnen de markten in het Midden-Oosten moeten zij Saoedi-Arabië als een langetermijnprioriteit beschouwen vanwege Vision 2030.

Vision 2030 is de economische diversificatiestrategie van Saoedi-Arabië. Het doel is de afhankelijkheid van olie te verminderen door te investeren in toerisme, cultuur en hoogwaardige consumptie.

Bovendien zouden luxemerken er baat bij hebben hun klanten uit de Golfregio te bedienen op de locaties waar zij reizen en aankopen doen, in plaats van zich uitsluitend te richten op boetieks binnen de regio zelf.

Relaties uitbreiden buiten de boetiek

De boetiek blijft de kern van de luxe-ervaring, maar het mag niet langer het enige contactpunt zijn. Volgens CXG moeten merken verschillende strategieën ontwikkelen. Dit omvat private clienteling, gepersonaliseerde diensten op afstand en proactieve interacties met hun klanten. Daarnaast is het versterken van de lokale culturele integratie essentieel.

Daarnaast zouden internationale merken profiteren van een beter begrip van lokale culturele referenties, in plaats van een uniform model toe te passen op alle markten.

Klantervaring als concurrentievoordeel

De auteurs benadrukken dat consumenten in het Midden-Oosten niet alleen te maken hebben met logistieke verstoringen, maar ook met een emotioneel complexe situatie. Merken worden daarom aangemoedigd om empathie te tonen in hun communicatie en interacties. Ook wordt geadviseerd een beheerst prijsbeleid te voeren om beter om te gaan met economische onzekerheden.

Voor CXG blijft het vermogen om elke klant zich erkend, begrepen en gewaardeerd te laten voelen het belangrijkste voordeel van luxe.

Samenvattend blijven de fundamenten van het Midden-Oosten volgens CXG sterk. Denk aan rijkdom, een jonge bevolking, sterke merkloyaliteit en een waardering voor vakmanschap. Het onderscheid zal worden gemaakt tussen merken die deze periode gebruiken om hun klantrelaties, organisatie en cultureel begrip te versterken, en merken die simpelweg wachten op een terugkeer naar de normale situatie.