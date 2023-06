Hoe navigeer je als klein duurzaam merk de minimum orderaantallen?

Kleine merken die de mode-industrie betreden, worden vaak geconfronteerd met de uitdaging van hoge minimum bestelhoeveelheden (MOQ's). Leveranciers eisen regelmatig dat grote partijen stoffen in één keer worden besteld, wat moeilijk en duur kan zijn voor kleinere bedrijven met krappere budgetten.

Maar er zijn enkele tips en trucs om duurzaam te werken terwijl je de minimum orderaantallen hanteert. Het was een van de onderwerpen die eerder dit jaar aan bod kwamen op de CO Expo, een jaarlijks evenement van Common Objective over de nieuwste innovaties en beste praktijken op het gebied van duurzame en fairtradeproductie.

Een specifieke lezing ging over manieren om collecties te creëren die succesvol en duurzaam zijn en in kleine hoeveelheden worden geproduceerd. FashionUnited woonde deze bij en doet verslag.

De juiste partners vinden

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar onderzoek doen en de perfecte leverancier vinden die gespecialiseerd is in het product dat u nodig hebt, zal zijn vruchten afwerpen door ervoor te zorgen dat zelfs kleine bestellingen met maximale efficiëntie kunnen worden geproduceerd. Dat zegt Corbin Bryant, de directeur van Purnaa, een in Nepal gevestigde fabrikant met Fair Trade-garantie die gespecialiseerd is in de productie van baseballcaps met een korte levertijd en een lage MOQ.

"Vaak zijn leveranciers gespecialiseerd in een bepaald gebied, dus ze maken misschien al elke dag iets dat erg lijkt op uw product, en dus is het voor hen niet zo ingewikkeld om uw speciale bestelling te verwerken - die misschien een beetje anders en uniek is voor uw merk - als het bewerken van een totaal ander nieuw product voor iemand," aldus Bryant. "Dus het vinden van een specialist is echt belangrijk."

Wees slim met materialen om de kostenefficiëntie te verhogen

Bryant wijst ook op het belang van het selecteren van tijdloze ontwerpstijlen die gebruik maken van direct beschikbare materialen die waarschijnlijk al op voorraad zijn of lokaal worden ingekocht, zodat je lagere minimum orderaantallen krijgt dan wanneer je iets specialistisch nodig hebt.

"We hebben een paar klanten die met ons samenwerken en die een aanbetaling doen, waarna we hun materialen altijd op voorraad hebben en ze misschien een paar dozijn verschillende stijlen hebben die ze met elkaar combineren", zegt hij.

Hij vervolgt: "Uw leverancier moet misschien speciale materialen bestellen voor uw product, maar als u verschillende stijlen ontwerpt en ze delen allemaal hetzelfde materiaal in een paar kleurstellingen, kunnen ze in één keer een grotere hoeveelheid materiaal kopen," zei hij.

Langdurige relaties opbouwen

U moet ook het belang van het opbouwen van langdurige relaties met partners niet onderschatten, aldus Bryant, want leveranciers waarderen consistentie, ook al gaat het niet noodzakelijk om grote hoeveelheden. "Als je altijd iets maakt met een leverancier, maar je bent in staat om het in heel kleine oplagen te doen voor wat je op dit moment nodig hebt, kunnen ze een lagere prijs voor je vastzetten omdat ze erop kunnen rekenen dat die productielijn blijft lopen," zei hij. "Het is de stilstandtijd die uiteindelijk echt duur voor hen wordt."

Daarnaast kunt u digitaal printen overwegen voor zeer customisable en zeer kleine partijen. "Met digitaal printen kun je de MOQ's heel laag houden en veel verschillende prints en kleurstellingen maken, omdat je niet al die voorbereidingen, chemische processen of machines nodig hebt die voor het verven van grotere hoeveelheden nodig zijn.

"Het geeft je ook de mogelijkheid om snelle aanpassingen te maken bij zeer kleine hoeveelheden, zodat het soms zelfs een gepersonaliseerd, eenmalig kledingstuk kan zijn."

Een aantrekkelijke niche vinden

Een andere manier om MOQ's te beheren is het identificeren van een duurzame niche om de interesse van inkopers uit de retail en consumenten te wekken. "Er zijn altijd inkopers die op zoek zijn naar niches", zegt Nancy Forman, oprichter en creatief directeur van de Accessory Think Tank en voormalig leidinggevende bij Bloomingdales. "Deze inkopers hebben de opdracht om duurzame producten te kopen en op voorraad te hebben."

Forman geeft een voorbeeld van een Brits-Braziliaans merk genaamd Belo Bags, dat oude producten, zoals autogordels, upcycled tot tassen en accessoires. Het merk verstrekt ook twee tot zes maaltijden aan het goede doel Casa De Maria, dat daklozen en behoeftigen in Belo Horizonte, Brazilië, helpt te eten.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.