Hoe tweedehandsmode de wereldwijde kledingmarkt verandert

De wereldwijde tweedehands kledingmarkt bevindt zich op een ongekend groeipad en zal naar verwachting 367 miljard dollar (omgerekend 338,33 miljard euro) bereiken tegen 2029, volgens het jaarlijkse Resale 2025 rapport van ThredUp. Deze sector groeit 2,7 keer sneller dan de bredere wereldwijde kledingindustrie, wat een aanzienlijke verschuiving in consumentengedrag en retailstrategieën weerspiegelt.

Alleen al in 2024 groeide de tweedehands markt met 15 procent en beslaat nu 9 procent van de wereldwijde kledinguitgaven. Tegen 2029 wordt een samengestelde jaarlijkse groeivoet (CAGR) van 10 procent verwacht, wat wijst op een voortdurende en versnelde verschuiving naar tweedehands mode. De Amerikaanse markt, een belangrijke speler in deze transformatie, zal naar verwachting tegen het einde van dit decennium 74 miljard dollar bereiken, met een verkoopgroei van 9 procent per jaar — vijf keer sneller dan de traditionele kledingretail in 2024.

De digitale tweedehands boom

Een van de belangrijkste drijfveren van deze groei is online doorverkoop, die naar verwachting tegen 2029 bijna zal verdubbelen, met een waarde van 40 miljard dollar en een jaarlijkse groeivoet van 13 procent. In 2024 overtrof de doorverkoop de traditionele retailkleding acht keer, waarbij online platforms 88 procent van de totale doorverkoopuitgaven voor hun rekening namen. Terwijl digitale kopers de markt domineren, integreren merken steeds vaker doorverkoop in hun omnichannelstrategieën.

Een recordaantal van 58 procent van de consumenten kocht tweedehands kleding in 2024, waarbij jongere generaties (tussen 18 en 44 jaar) de meeste aankopen deden. Gedreven door betaalbaarheid, duurzaamheid en unieke stijl, geven de huidige consumenten prioriteit aan kwaliteit en doorverkoopwaarde bij hun aankopen. Onder jongere consumenten kijkt 48 procent nu eerst naar tweedehands kleding bij het winkelen — een stijging van zeven procentpunten ten opzichte van 2022.

Retailers passen zich aan

Retailers erkennen het zakelijke potentieel van doorverkoop, waarbij 94 procent van de executives aangeeft dat hun klanten al deelnemen aan de tweedehandsmarkt. Toch blijven er uitdagingen: 86 procent van de executives die nog geen doorverkoopprogramma hebben opgezet, noemt onzekerheid over de uitvoering. Marktfragmentatie stimuleert echter innovatie, waarbij merken steeds vaker kiezen voor externe dienstverleners om doorverkoopoperaties te stroomlijnen.

Voor merken biedt doorverkoop een aantrekkelijke mix van korte- en langetermijnvoordelen. Klantacquisitie en diversificatie van inkomsten zijn directe voordelen, terwijl verbeterde duurzaamheidsprofielen en meer controle over de merkperceptie in de secundaire markt langdurige concurrentievoordelen opleveren. Opmerkelijk is dat 47 procent van de consumenten eerder een eerste aankoop doet bij een merk dat inruilprogramma’s aanbiedt, wat de rol van doorverkoop benadrukt in het bevorderen van merkloyaliteit.

Sociale commercie

Sociale commercie is opgekomen als een dominante kracht in de tweedehands ruimte, waarbij 39 procent van de jongere consumenten tweedehands aankopen doet via platforms zoals Instagram en TikTok Shop. Retailers spelen in op deze trend, waarbij 76 procent aangeeft dat sociale commercie essentieel zal zijn om de acceptatie van doorverkoop binnen hun merken te bevorderen.

Kunstmatige intelligentie speelt ook een transformerende rol, door de traditioneel overweldigende aard van tweedehands winkelen te vergemakkelijken door zoekmogelijkheden te verfijnen, aanbevelingen te personaliseren en het verificatieproces te stroomlijnen. Naarmate AI-gestuurde tools de klantervaring verbeteren, wordt verwacht dat de acceptatie van doorverkoop verder zal versnellen.

Een circulaire toekomst: De implicaties voor mode

Gezien de groeiende zorgen over duurzaamheid, is de opkomst van doorverkoop niet alleen een commerciële verschuiving, maar een noodzaak voor de industrie. Aangezien invoerrechten en handelsverstoringen druk uitoefenen op wereldwijde toeleveringsketens, beschouwt 54 procent van de retailexecutives doorverkoop als een stabieler en voorspelbaarder bron van voorraad. Bovendien gelooft 74 procent dat doorverkoop betaalbaarheid en duurzaamheid in balans brengt — een sleutelstrategie voor moderne modebedrijven.

De tweedehands revolutie is niet langer een nichetrend, maar een kernpilaar van het modesysteem. Naarmate consumenten, merken en retailers hun strategieën herzien, zullen de komende jaren de doorverkoop bevestigen als een mainstream kracht die de toekomst van de industrie vormgeeft.