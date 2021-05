Hoe u meegroeit op het succes van fashion marketplaces met ChannelEngin

Online marketplaces groeien in rap tempo: naar verwachting zal de ‘platformeconomie’ in 2022 goed zijn voor 40,2 miljard dollar omzet wereldwijd, volgens Statista. De vraag hoe u als fashionmerk of retailer kunt profiteren van de groei van deze marketplaces is relevanter dan ooit. Maar wat is de beste én makkelijkste manier voor het opzetten van een fashion marketplace? En hoe houdt u overzicht als u gaat verkopen via meerdere platformen?

Of u nu actief bent in schoenen, kleding, tassen of sportartikelen, naar elk van deze producten is een groeiende vraag op fashion marketplaces. Niet alleen internationale platformen zoals Amazon en Zalando bieden geweldige kansen, ook lokale marketplaces als Bol.com zijn belangrijke gamechangers. De reden waarom fashionconsumenten zo graag op deze platformen shoppen is simpel: het geeft hen de mogelijkheid om gemakkelijk producten en prijzen te vergelijken én ze genieten van een vertrouwde omgeving, met de bijbehorende kwalitatieve klantenservice.

Geen hoofdpijndossier

Het verkopen via meerdere fashion marketplaces lijkt een complexe uitdaging. Toch hoeft dit geen hoofdpijndossier te worden. Gelukkig zijn er tegenwoordig handige hulpmiddelen beschikbaar die zorgen voor een slimme product feed management. Zo neemt de tool van ChannelEngine u veel werk uit handen. Van het beheren van voorraden tot contentoptimalisatie en orderverwerking: al deze processen worden geautomatiseerd en kunt u eenvoudig beheren via één centraal dashboard. Een efficiënte logistiek is tevens onmisbaar voor fashionmerken en retailers. Wie zorgt voor tijdige en betrouwbare leveringen kan rekenen op tevreden én terugkerende klanten! Overweeg ook of het niet slimmer is de leveringen uit handen te geven. Dit kan veel werk besparen en zelfs resulteren in een flinke kostenbesparing op de lange termijn.

Aandacht voor detail

Veel fashion marketplaces stellen specifieke eisen aan de productcontent. De productfoto’s en maten moeten voldoen aan de – soms zeer strenge! – richtlijnen van het betreffende platform. Bereid u daarom goed voor om dit proces soepel te laten verlopen. Zorg bijvoorbeeld voor foto’s van hoge kwaliteit, zodat consumenten kunnen inzoomen op de details van die spijkerbroek of sneaker. Tip: gebruik dezelfde belichting voor alle afbeeldingen van hetzelfde product, dit zorgt voor een consistent beeld op de productpagina. Voor sommige fashion marketplaces, zoals Zalando, is zelfs de volgorde van de afbeeldingen essentieel. Het is dus handig om de bestandsnamen hierop aan te passen. De tool van ChannelEngine helpt bij de contentoptimalisatie zodat uw producten de juiste zoektermen en filters bevatten.

Toegevoegde waarde

Marketplaces dwingen fashionmerken en retailers om goed na te denken over hun toegevoegde waarde en missie. Uit onderzoek blijkt dat nauwkeurige en aantrekkelijke productinformatie cruciaal is om concurrerend te zijn. Wanneer u damestops verkoopt, wees dan specifiek over wát u precies verkoopt, bijvoorbeeld blouses. Gebruik beschrijvende woorden over de stof, kleuren en pasvorm. Het presenteren van uw producten als oplossing voor een probleem, is ook een geweldige aanpak. Speel daarbij in op de emoties van de potentiële koper. Waarom en hoe maakt uw product het leven van de consument beter of makkelijker? Een voorbeeld: goedkoop geproduceerde sportleggings hebben de neiging transparant te zijn. Biedt u sportleggings van betere kwaliteit waarvan de stof wél volledig dekkend is, laat dit dan duidelijk blijken.

Flexibel en schaalbaar

Veranderingen in het modebeeld gaan soms razendsnel. Daarom is het belangrijk dat u gemakkelijk wijzigingen kunt aanbrengen in de producten op uw fashion marketplaces, in overeenstemming met de veranderende behoeften van de consument. Wanneer u de beschrijving van een product wilt wijzigen of nieuwe producten toevoegt, dan kunt u dit eenvoudig in uw eigen systeem doen voor alle verkoopkanalen tegelijk. ChannelEngine koppelt die informatie automatisch door naar de fashion marketplaces waarop u actief bent. Zo kunt u uw verkoopterrein snel en flexibel uitbreiden. Tot slot is het natuurlijk heel belangrijk om de prestaties van uw fashion marketplace te beoordelen. Op basis van de statistieken en verkoopresultaten kunt u uw toekomstige strategieën en doelen bepalen.

Conclusie: de drempel voor het starten van een online fashion marketplace was nog nooit zo laag. We zien dan ook en grote toename van het aantal moderetailers en merken die hiervan profiteert. Onthoud dat alle inspanningen die u doet, worden beloond! Als u de basis op orde heeft, is het relatief eenvoudig om uw producten aan meer fashion marketplaces toe te voegen. Zeker als u gebruik maakt van de juiste tools én de expertise van een ervaren partner. Zo maakt u het uzelf zo makkelijk mogelijk om mee te groeien op het succes van fashion marketplaces.