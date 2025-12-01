Hoe veerkrachtige toeleveringsketens de winnaars in de mode van 2026 bepalen

Jarenlang hebben mode- en kledingmerken de prestaties van hun toeleveringsketen gemeten aan de hand van twee criteria: snelheid en kosten. Maar nu we richting 2026 gaan, zullen de best presterende merken niet de snelste of de goedkoopste zijn. Het zullen de merken zijn die gebouwd zijn om tegenslagen op te vangen. Zoals een van mijn favoriete citaten van Rocky Balboa luidt: “Het gaat er niet om hoe hard je slaat. Het gaat erom hoe hard je geraakt kunt worden en toch doorgaat.”

Over de auteur: Geschreven door Paul F. Magel, directeur, Computer Generated Solutions, Inc. (CGS).

En dit is de verschuiving die velen nog steeds missen: veerkracht staat niet haaks op snelheid of kostenefficiëntie. Het is juist wat beide mogelijk maakt. Wanneer data gefragmenteerd zijn, het inkoopnetwerk kwetsbaar is of de compliance-basis wankel is, ben je niet in staat om snel te handelen of efficiënt te werken. Maar als die fundamenten sterk zijn, verkrijg je de precisie en helderheid die echte wendbaarheid haalbaar maken.

De belangen worden snel groter. Volgens het nieuwste Global Risks Report van het World Economic Forum, dat verstoringen van systemisch belangrijke toeleveringsketens rangschikt onder de grootste kortetermijnrisico's ter wereld, is de boodschap voor 2026 duidelijk: volatiliteit is geen eenmalige gebeurtenis meer. Het is de operationele realiteit.

Het risicolandschap voor de mode in 2026

De industrie heeft niet te maken met één verstoring, maar met een samenloop van meerdere tegelijk. De grootste kwetsbaarheden richting 2026 zijn onder andere:

gefragmenteerde, verouderde data die echt inzicht en zuivere ESG-rapportages in de weg staan;

inkoopnetwerken die geconcentreerd zijn in te weinig regio's, terwijl tarieven en handelsregels veranderen;

toenemende compliance-eisen, waaronder het Digitale Productpaspoort (DPP) van de EU, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en strengere Amerikaanse kaders voor klimaatverslaglegging;

klimaatgerelateerde schokken die materialen, vrachtroutes en voorraadposities beïnvloeden; en,

geopolitieke volatiliteit die nieuwe kosten- en inkoopdruk veroorzaakt.

Te veel merken proberen nog steeds simpelweg ‘sneller te handelen’ wanneer deze druk ontstaat. De koplopers bouwen systemen die hen in de eerste plaats minder kwetsbaar maken.

De drie pijlers van een toekomstbestendige toeleveringsketen in de mode

1. Precisie begint met gekoppelde data en AI

Snel handelen op basis van slechte data of efficiënt werken op basis van giswerk is onmogelijk. Ook is het opbouwen van veerkracht onmogelijk zonder het vermogen om te zien en te voorspellen waar risico's ontstaan.

Het begint met een verbonden digitale ruggengraat die enterprise resource planning (ERP), product lifecycle management (PLM), inkoop, productie en logistiek koppelt in één betrouwbaar overzicht. Zonder die basis kan AI geen betekenisvolle inzichten leveren en blijven beslissingen reactief in plaats van precies.

Volgens het nieuwe State of Fashion-rapport van McKinsey voor 2026 gebruikt meer dan 35 procent van de leidinggevenden in de mode- en luxe-industrie AI al in belangrijke operationele gebieden. Dit is een duidelijk signaal dat zichtbaarheid en besluitvorming verschuiven van terugblikken naar vooruitkijken. Merken die investeren in zuivere, gekoppelde data ontsluiten de volledige waarde van AI-gestuurde planning en gebruiken dit om:

inkoopscenario's te modelleren voordat de kosten stijgen;

te anticiperen op verschuivingen in de vraag en de productie met vertrouwen aan te passen;

overproductie en marge-erosie te vermijden;

tarief-, klimaat- en geopolitieke variabelen in seconden te simuleren; en,

duurzaamheids- en compliancedoelstellingen te koppelen aan concrete operationele beslissingen.

Het gaat niet om het voorspellen van elke verstoring. Het gaat erom AI te gebruiken om op alle verstoringen voorbereid te zijn.

2. Opties in inkoop: het wendbaarheidsvoordeel voor 2026

Nearshoring en multi-sourcing zijn de trendstatus ver voorbij. Het zijn nu kernstrategieën voor veerkracht die merken in staat stellen om verstoringen het hoofd te bieden zonder in de problemen te komen. In 2026 zullen de meest effectieve inkoopstrategieën gebaseerd zijn op:

geografisch gebalanceerde netwerken die overconcentratie vermijden;

partners die werken met gedeelde, realtime data en op elkaar afgestemde prestatie-indicatoren;

scenariomodellering die de impact van tarieven, kosten en levertijden test voordat keuzes worden vastgelegd; en,

nauwe samenwerking tussen planning en inkoop, ondersteund door een uniforme digitale ruggengraat.

De ware kracht van het hebben van opties is de stroomlijning van beslissingen. Wanneer merken meerdere haalbare routes hebben, vermijden ze de overhaaste, dure koerswijzigingen die de marge en het momentum ondermijnen. Het hebben van opties wordt de motor achter zowel wendbaarheid als kostendiscipline.

3. ESG: van compliance naar concurrentievoordeel

Compliance was voorheen een rapportagetaak. In 2026 wordt het een van de krachtigste structurele voordelen die een merk kan hebben.

Met de DPP, CSRD en strengere duurzaamheidsregels hebben merken nu traceerbaarheid op productniveau nodig, niet alleen documentatie van leveranciers. Die transparantie is geen bureaucratie. Het is veerkracht in actie. Het elimineert blinde vlekken, versterkt de verantwoordelijkheid van leveranciers en versnelt de besluitvorming wanneer de omstandigheden veranderen. Merken die klaar zijn voor ESG kunnen:

materiaal- en leveranciersgegevens in realtime verifiëren;

voldoen aan de toenemende verwachtingen van klanten op het gebied van transparantie;

operationele en regelgevingsrisico's verminderen voordat ze kostbaar worden; en,

dieper vertrouwen opbouwen bij partners, toezichthouders en consumenten.

Wat nodig is om te leiden in 2026

De bedrijven die ESG verweven in hun veerkrachtstrategie – niet als een wettelijke verplichting – zullen degenen zijn die sneller handelen, zich eerder aanpassen en met veel meer helderheid opereren in 2026 en daarna.

De realiteit richting 2026 is simpel: verstoring is niet de uitzondering, maar de norm. De merken die vooroplopen, zullen degenen zijn die toeleveringsketens bouwen die de volgende schok kunnen opvangen, zich eraan kunnen aanpassen en door kunnen gaan.

Veerkracht levert dat voordeel op. Het zet data om in helderheid, helderheid in precisie, en precisie in de soort snelheid en efficiëntie die daadwerkelijk standhoudt onder druk.

Dit is het nieuwe draaiboek: bouw systemen en partnerschappen die flexibel zijn wanneer de wereld dat niet is. Investeer in de zichtbaarheid en AI-gestuurde planningstools die keuzes bieden, geen knelpunten. En behandel ESG niet als een verplichting, maar als een structureel voordeel dat de besluitvorming aanscherpt.

De bedrijven die deze mentaliteit nu omarmen, zullen 2026 niet alleen doorstaan; ze zullen erin vooroplopen. Want in een jaar dat wordt gekenmerkt door volatiliteit, zullen de sterkste presteerders degenen zijn die voorbereid zijn om mee te buigen, zich aan te passen en met vertrouwen te versnellen.