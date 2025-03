Hoger beroep afgeketst: DHL-bezorgers mogen niet op stoepen of fietspaden parkeren

Bezorger DHL wil het mogelijk maken dat bezorgers een vrijstelling krijgen van de verkeersregels. Hierdoor zouden ze op stoepen en fietspaden mogen parkeren zodat ze pakketten kunnen bezorgen zonder telkens een parkeerplek hoeven te zoeken. DHL heeft deze week in hoger beroep opnieuw gehoord dat de bezorgers geen vrijstelling krijgen.

De zaak loopt al even. Zo werd in 2020 door de minister al geweigerd een vrijstelling te geven. Er werd bezwaar aangetekend, maar dit werd ongegrond verklaard. Daarop stapte DHL naar de rechter, maar het bezorgbedrijf kreeg in 2023 al te horen dat het beroep ongegrond was. Hiertegen ging DHL in hoger beroep.

De weigering van de minister voor een vrijstelling komt voort uit dat DHL niet aan te merken is als een openbare of daarmee gelijkgestelde dienst. Echter heeft DHL-concurrent PostNL wel een vrijstelling van verkeersregels. DHL ziet dit als in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank gaat echter niet mee in dit oordeel. Het hoger beroep is dan ook ongegrond verklaard.