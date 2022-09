Hogere omzet, lagere winst bij JD Sports Fashion Plc

Het Britse JD Sports Fashion Plc heeft in de eerste zes maanden van het huidige boekjaar de winst voor belastingen zien teruglopen, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. Daar tegenover staat een gestegen omzet.

De omzet kwam neer op 4,4 miljard pond in de periode, omgerekend ruim 5 miljard euro. Het betekent een stijging van ruim een half miljard in vergelijking met de resultaten van het eerste halfjaar van het voorgaande boekjaar. De winst voor belastingen liep op vergelijkbare basis echter terug met ruim 65 miljoen pond. De winst voor belastingen kwam namelijk neer op 298,3 miljoen pond (341,7 miljoen euro).

JD Sports Fashion Plc geeft in de financiële update aan dat de ‘sports fashion retail’ tak in Europa weer is teruggekeerd naar winstgevendheid. In de eerste helft van het boekjaar 2021 ging deze tak nog 7,2 miljoen pond (8,2 miljoen euro) in de min, maar kwam nu uit op 57,1 miljoen pond (65,4 miljoen euro) in de plus.

Het bedrijf geeft aan dat de resultaten boven de verwachting van de directie zijn uitgestegen, maar dat het voorzichtig blijft met de verwachtingen voor het tweede halfjaar van het boekjaar. Deze voorzichtigheid schrijft het toe aan ‘macro-economische onzekerheid, inflatiedruk en de potentiële verdere disruptie van de productieketen’