Hoka en Ugg leiden Deckers Brands naar sterke prestaties in Q2 2025

Deckers Brands, een wereldleider in schoenen, kleding en accessoires, kondigt sterke financiële resultaten aan voor het tweede fiscale kwartaal, eindigend op 30 september 2025. De netto-omzet stijgt met 9,1 procent naar 1,431 miljard dollar.

De groei is te danken aan de dubbelcijferige prestaties van de kernmerken Hoka en Ugg. De netto-omzet van Hoka stijgt met 11,1 procent naar 634,1 miljoen dollar en die van Ugg met 10,1 procent naar 759,6 miljoen dollar. De netto-omzet van andere merken daalt daarentegen met 26,5 procent naar 37,2 miljoen dollar.

CEO Stefano Caroti merkt op dat het vermogen van de merken om via innovatieve producten een band met consumenten op te bouwen, in combinatie met het sterke bedrijfsmodel van het bedrijf, vertrouwen geeft in het behalen van de vooruitzichten voor het volledige boekjaar.

Geografisch gezien is er een aanzienlijk internationaal momentum, met een omzetstijging van 29,3 procent naar 591,3 miljoen dollar. De binnenlandse netto-omzet daalt echter licht met 1,7 procent. De winstgevendheid verbetert. Het bedrijfsresultaat stijgt naar 326,5 miljoen dollar, tegenover 305,1 miljoen dollar een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bereikt 1,82 dollar, vergeleken met 1,59 dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Voor het volledige boekjaar dat eindigt op 31 maart 2026, projecteert Deckers Brands een netto-omzet van ongeveer 5,35 miljard dollar. De verwachting is een stijging voor Hoka met een percentage in de lage dubbele cijfers en voor Ugg met een laag tot middelhoog enkelcijferig percentage. De verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting tussen de 6,30 dollar en 6,39 dollar liggen.

Het bedrijf blijft financieel sterk met 1,414 miljard dollar in kas en geen uitstaande leningen. Het geeft ook actief kapitaal terug aan aandeelhouders door de terugkoop van ongeveer 2,6 miljoen aandelen voor 282 miljoen dollar gedurende het kwartaal.