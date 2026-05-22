Hoka en Ugg stuwen Deckers Brands naar 5,47 miljard dollar omzet in boekjaar 2026

De Amerikaanse schoenengroep Deckers Brands presenteert de financiële resultaten voor het vierde fiscale kwartaal en het volledige boekjaar eindigend op 31 maart 2026. Het bedrijf boekt recordomzet dankzij het aanhoudende momentum van Hoka en Ugg.

Voor het volledige boekjaar 2026 stijgt de netto-omzet met 9,8 procent naar 5,47 miljard dollar (4,71 miljoen euro), vergeleken met 4,99 miljard dollar in het voorgaande jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 9 procent. Ook de nettowinst stijgt: de verwaterde winst per aandeel komt uit op 7,02 dollar, tegenover 6,33 dollar in boekjaar 2025.

"Boekjaar 2026 is opnieuw een recordjaar voor Deckers, met omzet- en winstgroei aangedreven door het aanhoudende momentum van Hoka en de blijvende kracht van Ugg," aldus Stefano Caroti, president en chief executive officer, in een verklaring.

Merkprestaties geleid door Hoka en Ugg

De resultaten per merkdivisie tonen een sterk jaar voor de belangrijkste labels. De netto-omzet van Hoka stijgt met 15,9 procent naar 2,59 miljard dollar, vergeleken met 2,23 miljard dollar in het vorige boekjaar. De netto-omzet van Ugg groeit met 8,2 procent naar 2,74 miljard dollar, tegenover 2,53 miljard dollar eerder. De overige merken binnen de portfolio zien hun netto-omzet dalen met 33,9 procent naar 146,20 miljoen dollar, vergeleken met 221,20 miljoen dollar. Dit komt voornamelijk door de uitfasering van de zelfstandige Koolaburra-activiteiten en de verkoop van Sanuk.

Wat betreft distributiekanalen: de wholesale netto-omzet stijgt met 12,3 procent naar 3,21 miljard dollar, vergeleken met 2,86 miljard dollar. De direct-to-consumer netto-omzet groeit met 6,3 procent naar 2,26 miljard dollar, tegenover 2,13 miljard dollar. De vergelijkbare D2C netto-omzet stijgt met 4,6 procent.

Geografisch gezien blijft de binnenlandse netto-omzet in de Verenigde Staten vrijwel gelijk met een stijging van 0,2 procent naar 3,19 miljard dollar. De internationale netto-omzet groeit daarentegen aanzienlijk met 26,8 procent naar 2,28 miljard dollar, vergeleken met 1,80 miljard dollar in het vorige boekjaar. De brutomarge voor het volledige jaar bedraagt 57,7 procent, tegenover 57,9 procent. Het bedrijfsresultaat komt uit op 1,26 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 1,18 miljard dollar.

"Onze financiële kracht en sterke operationele model blijven onze toonaangevende merken voeden, met hoogwaardige groei en gerichte investeringen in onze langetermijnkansen," aldus financieel directeur Steve Fasching in een persbericht.

Netto-omzet vierde kwartaal stijgt bijna tien procent

In het vierde fiscale kwartaal stijgt de netto-omzet met 9,6 procent naar 1,12 miljard dollar, vergeleken met 1,02 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Op basis van constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 7,7 procent.

De netto-omzet van Hoka voor het kwartaal stijgt met 14,5 procent naar 671,20 miljoen dollar. De netto-omzet van Ugg groeit met 9,2 procent naar 408,60 miljoen dollar. De overige merken dalen met 35,6 procent naar 39,50 miljoen dollar. Wholesalers stuwen de omzet met 7,1 procent omhoog naar 654,90 miljoen dollar. D2C-kanalen groeien met 13,2 procent naar 464,40 miljoen dollar, met een stijging van de vergelijkbare D2C netto-omzet van 8,2 procent.

Internationale regio's blijven de groeimotor in het vierde kwartaal, met een stijging van 25,5 procent naar 469,50 miljoen dollar. De binnenlandse omzet in de Verenigde Staten stijgt licht met 0,3 procent naar 649,80 miljoen dollar. Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal bedraagt 156,70 miljoen dollar, vergeleken met 173,90 miljoen dollar. De verwaterde winst per aandeel daalt licht naar 0,96 dollar, tegenover 1 dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Vooruitzichten voor boekjaar 2027 en meerjarenraamwerk

Voor de twaalfmaandsperiode eindigend op 31 maart 2027 ligt de verwachte geconsolideerde netto-omzet tussen 5,86 miljard dollar en 5,91 miljard dollar. De netto-omzet van Hoka zal naar verwachting stijgen met een laag dubbelcijferig percentage. Ugg groeit naar verwachting met een gemiddeld eencijferig percentage. De brutomarge komt naar verwachting uit op ongeveer 56,5 procent, met een operationele marge van circa 21,5 procent. De verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 7,30 dollar en 7,45 dollar.

Voor de langere termijn schetst de groep een meerjarig financieel raamwerk voor de boekjaren eindigend op 31 maart 2028 tot en met 31 maart 2030. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse stijging van de geconsolideerde netto-omzet met hoge eencijferige percentages. Dit wordt ondersteund door lage dubbelcijferige groei bij Hoka en gemiddelde eencijferige groei bij Ugg. De operationele marge blijft naar verwachting in de lage 20 procent-range. Een doorlopend aandeleninkoopprogramma zorgt voor lage dubbelcijferige groei van de verwaterde winst per aandeel.