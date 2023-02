Honderden banen verdwijnen bij modewebwinkel Zalando

Bij online modeplatform Zalando verdwijnen de komende tijd enkele honderden banen. Dat schrijven CEO’s David Schneider en Robert Gentz in een persbericht op de website van het bedrijf.

De organisatie van Zalando moet worden gestroomlijnd, verklaren de CEO’s. “De afgelopen jaren zijn sommige delen van ons bedrijf te sterk gegroeid,” stellen ze. “We hebben ons bedrijf in zoverre complex gemaakt dat het ons vermogen om snel te handelen heeft beïnvloed.”

Vooral aan het begin van de pandemie, in de jaren 2020 en 2021, groeide Zalando snel. Maar de wind die Zalando toen mee had, is inmiddels gaan liggen. Ook is de economische context nu uitdagender dan toen. “In plaats van een groot bedrijf met de structuur en de mindset van een groot bedrijf, moeten we een groot bedrijf zijn met de structuur en de mindset van een klein bedrijf,” zeggen Schneider en Getz. “Een bedrijf dat eenvoud, pragmatisme en spaarzaamheid omarmt.”

Zalando schrapt banen in verschillende teams, bedrijf moet ‘eenvoudiger’

De afgelopen maanden werden er al minder nieuwe stafleden aangenomen en werd er links en rechts al moeite gedaan om de organisatie te vereenvoudigen, maar dat was niet voldoende, schrijven de CEO’s. Er zullen ook bestaande werknemers moeten vertrekken. Waar, hoe en wanneer dat zal gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. De CEO’s buigen zich daar de komende tijd over, samen met personeelsvertegenwoordigers.

Wel duidelijk is dat de ontslagen vallen binnen verschillende teams. Het gaat met name om overheadfuncties, tot in de top van het bedrijf, aldus Getz en Schneider. Medewerkers van distributiecentra, klantenservices en outletwinkels hoeven zich in elk geval geen zorgen te maken: hun banen blijven behouden.