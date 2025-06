‘Honderden miljoen euro’s coronasteun te veel uitgekeerd’

Aan het begin van de pandemie is er waarschijnlijk onterecht honderden miljoenen euro’s aan coronasteun aan bedrijven uitgekeerd. Dit is de conclusie van een artikel van economenblad ESB op basis van medewerkers van het Centraal Planbureau (CPB).

De medewerkers van het CPB hebben aanwijzingen dat veel ondernemers erop aanstuurden om hun omzetverlies net boven de 20 procent uit te laten komen. Bij een omzetverlies van 20 procent of meer hadden ondernemers recht op de NOW-steun. Dit was een regeling waarmee bedrijven werknemers konden blijven doorbetalen. De maatregel werd ingevoerd omdat er gevreesd werd voor massaontslagen in sectoren waar veel omzetverlies werd geleden door de lockdowns.

Het onderzoek van het CPB toont dat bijna 40 procent van onderzochte bedrijven een hoger omzetverlies rapporteerde aan het UWV dan het verlies in de btw-aangiftes naar de Belastingdienst. Het UWV is de instelling die de NOW-subsidie verleende. Hoe hoger het gerapporteerde omzetverlies bij het UWV, hoe hoger de steun die ontvangen werd. Gemiddeld viel de steun dan ook 8.000 euro hoger uit bij de bedrijven die overrapporteerden. Het CPB deed het onderzoek bij een groep bedrijven die loonsubsidie ontvangen. Wanneer dit gedrag doorgetrokken wordt naar alle bedrijven die NOW-steun ontvangen hebben, dan zou er in de eerste maanden 740 miljoen euro te veel zijn uitgekeerd.

Het artikel van ESB meldt dat bedrijven hun omzet gestuurd kunnen hebben, legaal of illegaal. Verschillen in omzetverliezen kunnen ook komen door verschillen in boekhoudkundige definities, meetproblemen, fraude, maar natuurlijk ook menselijke vergissingen. Wel kan het gezien worden als een signaal dat er mogelijk vaker misbruik is gemaakt van de regeling dan mogelijk gedacht.

Dat er een verschil zat in de gerapporteerde omzetverliezen en de werkelijke omzetverliezen, betekent niet dat de ondernemers de te veel ontvangen steun mochten houden. Als het voorschot hoger was dan het bedrag waar het bedrijf recht op had, dan moest het verschil worden terugbetaald.