Hoofdinkoper Childrensalon: kindermode leunt steeds dichter aan tegen de trends voor volwassenen

De Britse retailer Childrensalon is gespecialiseerd in luxe kindermode. In het assortiment zitten luxe huizen als Gucci, Burberry en Elie Saab, met daarnaast merken als Birkenstock, Levi's en Falke. Maar ook filmfiguren als 'De Kleine Zeemeermin' spelen een rol in de collecties.

Dina Moon, hoofd inkoop bij Childrensalon, onthult welke trends op dit moment de kindermode bepalen, welke kledingstukken het goed doen en hoe de sector zich in het algemeen ontwikkelt.

Hoe ontdek je trends in kindermode?

Childrensalon houdt altijd de vinger aan de pols als het gaat om nieuwe ideeën en trends. We ontdekken trends op verschillende manieren: op beurzen en catwalks, in streetwear en in de collecties van ontwerpers voor volwassenen - die vervolgens ook invloed hebben op kindermode. Film en televisie hebben ook invloed op trends, bijvoorbeeld de nieuwe Barbie-film, Wednesday Addams en De Kleine Zeemeermin hebben de collecties dit jaar beïnvloed.

Hoe lang duurt het voordat volwassen trends hun intrede doen in de kindermode?

We hebben gemerkt dat kindermodetrends een seizoen achterlopen op die voor volwassenen. De laatste tijd wordt deze achterstand echter steeds kleiner en sluiten ze steeds beter aan bij de trends voor volwassenen.

Reizen jullie naar kindermodebeurzen en andere afspraken?

We reizen zoveel we kunnen. We misten het reizen tijdens Covid, dus we zijn blij dat we nu weer naar beurzen en modeweken kunnen zoals vroeger. Eerder dit jaar waren we op Pitti Bimbo in Florence, waar we de kans hadden om weer veel merken en professionals uit de branche onder één dak te zien. We ontmoetten onze huidige leveranciers en ontdekten ook een aantal nieuwe merken. We reisden ook naar Europese hoofdsteden voor orderafspraken, waarbij we voortdurend op zoek zijn naar inspiratie, nieuwe trends en nieuwe merken in de branche.

Credits: Pitti Immagine Bimbo 96. Beeld: AKAstudio-collectief

Welke trends geven op dit moment vooral richting aan kinderkleding?

Voor FW23 kijken we uit naar nieuwe kleuren - naast de klassieke paletten. Lila lijkt sterk te zijn, naast groen en veel verfijnde tinten zoals camel en koffie.

Deze camel- en koffiekleuren zien we binnenkort terug in onze knusse sherpa-stijlen. Metallics zien er ook sterk uit, vooral voor feestkleding, evenals denim en zwart, die perfect zijn voor het winterseizoen.

Voor volwassenen lijkt de logomanie-trend een beetje af te koelen. Hoe zit het met kinderkleding?

Zoals eerder gezegd, loopt kinderkleding meestal een seizoen achter op trends voor volwassenen, dus we houden het in de gaten. We hebben een selectie van veel van de beste ontwerpers ter wereld, waaronder merken met iconische logo's. De merken die we verkopen zijn erg populair bij volwassenen en we zien nog steeds dat de logomanie trend wereldwijd sterk is voor kinderkleding. Dit gezegd hebbende, vinden we dat logo's en merken altijd sterk zijn geweest voor ons. Vooral dit seizoen hebben ontwerpers veel gespeeld met hun logo's.

Hoe zit het met de mini-me trend, zijn ouders specifiek op zoek naar looks voor hun kinderen die bij hun eigen look passen?

De laatste tijd zien we een aanzienlijke toename van het aantal modeontwerpers dat kinderkledinglijnen uitbrengt. Het mini-me aanbod is prachtig om te zien, we kijken altijd uit naar de looks die de ontwerpers voor de kleintjes creëren.

Welke kledingstukken doen het op dit moment goed voor jongens en meisjes?

We verkopen veel productcategorieën. Van jurken en pakken binnen onze gelegenheidscollecties tot casual kleding, zoals denim, athleisure en bovenkleding. Afhankelijk van de tijd van het jaar doen sommige categorieën het beter dan andere, maar over het algemeen hebben we sterke verkopen in alle categorieën.

Dit interview werd schriftelijk afgenomen en verscheen eerder op FashionUnited.UK.