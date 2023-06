Hoofdredacteur British Vogue stapt op voor nieuwe rol bij Condé Nast

Edward Enninful, de Europese redactioneel directeur van Vogue en hoofdredacteur van British Vogue, zal overgaan naar een nieuwe rollen bij Condé Nast, zo meldt Vogue Business. Begin 2024 start Enninful als wereldwijd creatief en cultureel adviseur bij Vogue en redactioneel adviseur bij British Vogue.

Volgens een memo van Condé Nast, in handen van WWD, zal Enninful in zijn nieuwe rollen wereldwijd blijven bijdragen aan het merk Vogue "terwijl hij de vrijheid heeft om bredere creatieve projecten aan te pakken."

Enninful hoopt hiermee een bredere rol te kunnen spelen in het wereldwijd verbeteren van Vogue, zo vertelde hij vrijdag volgens WWD aan zijn teams in Londen.

In aanloop naar zijn aftreden zal Enninful niet op zoek gaan naar een nieuwe hoofdredacteur, maar naar een hoofd redactionele inhoud voor de Britse Vogue. Deze zet is bedoeld om de publicatie in lijn te brengen met de nieuwe managementstructuur bij Condé Nast, waar inhoud wereldwijd wordt gedeeld en hoofdredacteuren tot het verleden behoren.

Enninful werkt al ruim 25 jaar voor Condé Nast en werd in augustus 2017 hoofdredacteur van de Britse Vogue. In december 2020 werd hij daarnaast ook benoemd tot Europees hoofdredacteur van Vogue. Als inmiddels bekende naam wordt hij vaak getipt als Wintour’s toekomstige opvolger.