Hooggerechtshof weigert merkzaak Vetements te behandelen

Vetements brengt de zaak over het merkrecht op zijn naam niet voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Rechters weigeren het verzoek van het luxemerk te behandelen om een beslissing van een lagere rechtbank te heroverwegen. Die rechtbank blokkeerde de merkaanvragen op basis van het gebruik van ‘buitenlandse equivalenten’.

Dit is de meest recente tegenslag in de langlopende poging van Vetements om zijn naam in de Verenigde Staten als merk te registreren. In 2021 wees het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO) verschillende van de eerste registraties van het merk af. De reden was het generieke karakter van het woord ‘vetements’, wat in het Frans ‘kleding’ betekent.

Vetements stelde dat de beoordeling van een niet-Engels merk op basis van de vertaling onterecht is. Het komt volgens het merk niet overeen met de perceptie van de consument. Daarnaast wees het merk op de tegenstrijdige standpunten van verschillende Amerikaanse rechtbanken over de kwestie. Daarom de keuze om het geschil voor te leggen aan het Hooggerechtshof voor opheldering.

Een Amerikaans hof van beroep was het eens met de uitspraak van het USPTO en oordeelde dat voldoende Amerikanen de Franse betekenis van het woord zouden begrijpen. Dit standpunt werd verder ondersteund door een vertegenwoordiger van de Amerikaanse overheid. Deze vertegenwoordiger drong er bij het Hooggerechtshof op aan de pogingen van Vetements af te wijzen. De registratie van de naam in de Verenigde Staten zou volgens hem vergelijkbaar zijn met een ander land dat rechten toekent aan de term ‘kleding’.

De weigering van het Hooggerechtshof om de zaak te behandelen, laat de uitspraak van de lagere rechtbank van kracht. Dit versterkt de toepassing van de doctrine van buitenlandse equivalenten voor buitenlandse woorden in het Amerikaanse merkenrecht.