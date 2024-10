Hoogtepunten Q3: financiële prestaties van de mode-industrie

Een uitvoerige analyse van publicaties in de afgelopen drie maanden laat zien dat de mode-industrie veerkrachtig is, gedreven door internationale groei, fusies en uitbreidingen. Grote spelers rapporteren omzetgroei, terwijl andere bedrijven blijven worstelen met uitdagingen zoals fluctuerende consumentenbestedingen, hoge schulden en economische onzekerheid op de wereldmarkt. Toch lijkt de totale omzet van de modedetailhandel over het hele jaar in 2024 een stijgende lijn te vertonen.

Belangrijkste financiële trends:

Omzetgroei en prognoses:

Ondanks de macro-economische uitdagingen melden veel modebedrijven in het derde kwartaal beter dan verwachte financiële resultaten. Mede dankzij een sterke merkpositionering en het gebruik van e-commerce kanalen zijn de prestaties verbeterd, vooral bij bedrijven met een loyale klantenkring.

Strategische overnames en uitbreidingen:

De consolidatie in de kledingsector gaat door, met fusies en overnames gericht op het diversifiëren van productlijnen en het uitbreiden van het marktbereik.

Winstmarges onder druk:

Modebedrijven behouden of verbeteren hun winstmarges door strategische investeringen, optimalisatie van de toeleveringsketen en gediversifieerde productielocaties.

Verschuivingen in consumentenbestedingen:

De economische onzekerheid beïnvloedt het koopgedrag van de consument, waarbij de vraag naar luxe- en essentiële artikelen sterk blijft, terwijl merken in het middensegment te maken krijgen met een tragere groei. Bedrijven passen zich aan door hun prijs- en productstrategieën aan te passen aan de veranderende voorkeuren.

In de pers:

Gedurende het derde kwartaal presenteerden de onderstaande bedrijven verschillende resultaten over wisselende periodes die zijn gepubliceerd op FashionUnited.nl. De individuele artikelen zijn te vinden op FashionUnited maar dit is de grote lijn:

INretail Fashionpanel:

Nederlandse retailers die deelnemen aan het INretail Fashionpanel rapporteerden een tweecijferige omzetgroei in september en juli met een stijging van respectievelijk 13 en 12% ten opzichte van 2023. Augustus liet een stijging zien van 4%. De cumulatieve omzetstijging in het Fashionpanel is 5% over 2024.

INretail Schoenmonitor:

Schoenretailers rapporteerden 10% omzetgroei over het kwartaal vergeleken met 2023. De cumulatieve omzetstijging in de Schoenmonitor is 3% over 2024.

CBS: rapporteerde een plus van 4,4% ten opzichte van een jaar eerder in juli voor kledingwinkels. Winkeliers in schoenen en lederwaren zagen de omzet met 2,7% stijgen. Gemiddeld hebben sportretailers die deelnemen aan het INretail sportpanel een omzetstijging van 4% laten zien in de maand september, vergeleken met dezelfde periode in 2023.

In het kort:

Bestseller: Rapporteerde een stabiele winst over het boekjaar ondanks een omzetdaling, wat duidt op effectief kostenbeheer en veerkracht in een uitdagende markt.

Björn Borg: Rapporteerde een omzetstijging van 28% ten opzichte van het tweede kwartaal, wat wijst op sterke prestaties in de sportkledingmarkt.

Burberry: Rapporteerde teleurstellende resultaten over het eerste kwartaal, met een omzetdaling van 21%.

De Bijenkorf: Rapporteerde een hogere winst van €7 miljoen in 2023 als gevolg van kostenbesparende maatregelen, waarmee het belang van efficiëntie voor het bereiken van winstgevendheid wordt benadrukt.

Frasers Group: De CEO prees een baanbrekend jaar met een winststijging van 13,1%, in het jaar eindigend op 28 april 2024, waaruit succesvolle bedrijfsstrategieën en groei blijken.

Gap Inc: Rapporteerde een sterk tweede kwartaal met 5% omzetstijging, gedreven door een opleving van haar merken, wat duidt op een succesvolle turnaround strategie.

H&M Group: Rapporteerde een lager dan verwachte winst in het derde kwartaal, waardoor de CEO de verwachtingen voor de toekomst verlaagde, wat duidt op uitdagingen in de huidige retailomgeving.

Inditex: Behaalde zowel omzet- als winstgroei, wat wijst op aanhoudend succes in de fast-fashion industrie.

JD Sports: Rapporteerde een omzet van £5 miljard, wat een aanzienlijke groei en een sterke positie in de sportretailsector weerspiegelt.

Kering: Rapporteerde een daling van 49% van de nettowinst in de eerste helft van 2024, wat wijst op uitdagingen in de algehele prestaties van het luxe conglomeraat. De omzet in H1 daalde met 11%.

LVMH: Rapporteerde een omzetdaling van 4,4% in het derde kwartaal, wat wijst op potentiële tegenwind in de luxemarkt.

Marcolin: Rapporteerde een winststijging van 3% en een omzetdaling van 3,6% tijdens haar licentieuitbreiding, wat wijst op een focus op strategische partnerschappen en mogelijke verschuivingen in haar bedrijfsmodel.

My Jewellery: Rapporteerde een omzetstijging van 6% over 2023.

Next Plc: Verhoogde zijn winstverwachting voor het fiscale jaar 2024, waaruit positieve bedrijfsvooruitzichten blijken, H1 omzet gestegen met 8%.

On Holding AG: boekte aanzienlijk succes in de eerste helft van het jaar, met een winstgroei van 156,5%, wat wijst op een sterk groeipotentieel.

Puig: Handhaafde de groei ondanks een winstdaling in de eerste helft van het jaar, wat duidt op een focus op expansie en marktaandeel.

Puma: Omzet stijgt met 2%, maar de winstverwachting wordt bijgesteld vanwege hogere vrachtkosten en een zwak consumentenvertrouwen in China.

Salvatore Ferragamo S.p.A.: Omzetdaling van 9,6%, wat duidt op aanzienlijke uitdagingen in de luxe schoenen- en modebranche.

Shein: Boekte aanzienlijk succes op de Britse markt, met een omzet van £1,5 miljard in 2023, een stijging van 38%, in de aanloop naar haar beursgang in Londen. Zes landen van de Europese Unie roepen Brussel op om de duimschroeven aan te draaien voor online winkelsites Temu en Shein, die ervan verdacht worden producten te verkopen die soms gevaarlijk zijn voor consumenten.

The Platform Group AG (Winkelstraat.nl en Brandfield): Toonde sterke resultaten, wat duidt op een positief momentum in de online retailsector.

Tapestry: Handhaafde stabiele resultaten in hun fiscale jaar, als gevolg van consistente prestaties in de markt voor luxegoederen.

Under Armour: Rapporteerde dat transformatiekosten zwaar wogen op de resultaten, wat wijst op voortdurende investeringen en herstructureringsinspanningen. De omzet daalde met 10%.

Uniqlo: Overtrof zijn verhoogde winstverwachting voor het fiscale jaar 2024, waaruit sterke financiële prestaties en positieve vooruitzichten voor investeerders blijken.

Urban Outfitters: Rapporteerde een omzetstijging van 6,3% in het tweede kwartaal, als gevolg van positieve reacties van consumenten op haar aanbod.

Van de Velde: Ervoer een lichte daling van de resultaten in de eerste helft van het jaar.

Wolford: Kondigde een uitgebreid herstructureringsplan aan naar aanleiding van de H1-resultaten, wat duidt op de noodzaak om de financiële prestaties aan te passen en te verbeteren.

Zalando: Zalando verhoogde zijn omzetverwachting voor het boekjaar 2024, gedreven door sterke verkoopprestaties in de e-commerce sector. De omzet steeg met 5%.

Zegna: De omzet in H1 steeg met 6,3%, maar de winst daalde.



De bedrijven met de beste financiële prestaties zijn:

JD Sports: Gerapporteerde inkomsten van 5 miljard pond.

Inditex: Behaalde zowel omzet- als winstgroei.

De Bijenkorf: Rapporteerde een winst van €7 miljoen in 2023.

Gap Inc: Rapporteerde een sterk tweede kwartaal met 5% omzetstijging.

The Platform Group AG: Record hoge EBITDA, nettowinst stijgt met 32%.

Urban Outfitters: Rapporteerde een sterke omzetstijging in het tweede kwartaal.

Björn Borg: Rapporteerde een omzetstijging van 28% over het tweede kwartaal.

On Holding AG: Boekte aanzienlijk succes in H1, met een winstgroei van 156,5%.

Next Plc: Verhoogde zijn winstverwachting voor het fiscale jaar 2024. Omzet in H1 met 8% gestegen.

My Jewellery: Rapporteerde 6% omzetstijging over 2023.

Frasers Group: De CEO prees een doorbraakjaar met een winststijging van 13,1%.

Fast Retailing: Rapporteerde aanhoudende groei in zowel winst als omzet, waardoor het bedrijf zijn prognose verhoogde.

De bedrijven die hun omzet zagen dalen zijn:

Lanvin Group: Rapporteerde een omzetdaling van 20% in H1.

Kering: H1 omzet daalde met 11%.

Geox: Rapporteerde dat afnemende activiteiten in de groothandel de omzet in H1 onder druk zetten met een daling van 9,4%.

Nike: Voorspelde een 'comeback' na een aanzienlijke omzetdaling in Q1.

Calida Group: Rapporteerde een daling van 8,8% in H1 omzet.

LVMH: Rapporteerde een omzetdaling van 4,4% in Q3.

Wolford: 26% minder omzet in H1.

Burberry: Q1 detailhandelsomzet gedaald met 21%.

Enkele strategische overnames en uitbreidingen:

Etrias: Sneakers.nl overgenomen, waarmee het zijn online schoenendetailhandel uitbreidt.

Futura Capital Fund: Heeft Cassis Paprika gedeeltelijk overgenomen en daarmee 70% van de activiteiten van het bedrijf gered.

EssilorLuxottica: Voltooide de overname van Supreme.

Bluestar Alliance: Heeft Off-White overgenomen van LVMH.

Tapestry: De overname van Capri Holdings stuitte op weerstand van de Amerikaanse mededingingsautoriteit.

Asos: Verkocht een meerderheidsbelang in Topshop en Topman.

Stockmann: Heeft de Russische activiteiten van Hugo Boss overgenomen.

Peugeot: Lafuma Mobilier overgenomen van de Calida Group.

Mytheresa neemt YNAP over

Hugo Boss: strategische investeringen in de Indiase textielmarkt, die naar verwachting de productiemogelijkheden zullen vergroten en de winstmarges zullen verbeteren.

Conclusie:

Het financiële landschap van de mode-industrie in de afgelopen drie maanden kan worden omschreven als voorzichtig positief. Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn, vooral op het gebied van oplopende kosten en consumentengedrag, lijkt het erop dat bedrijven die prioriteit geven aan duurzaamheid, digitale groei, kostenbeheersing en strategische investeringen, goed gepositioneerd zijn voor succes in deze veranderende omgeving.