Hooijer Footwear Group verovert exclusieve distributierechten Hunter voor Benelux-markt

Hooijer Footwear Group heeft de exclusieve distributierechten in handen van het Britse merk Hunter. Het gaat om de exclusieve distributierechten voor schoenen, kleding en accessoires in de Benelux, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Hunter kan gebruik maken van Hooijer Footwear Group’s expertise en sterke relaties met klanten in de Benelux, zo staat in het persbericht. Het bedrijf noemt zichzelf een ‘gevestigde naam in de mode-, lifestyle-, en outdoormarkt in de Benelux en de DACH-regio’.

Ian Cameron, Managing Director van Hunter, zegt de ideale distributiepartner in Hooijer Footwear Group te hebben gevonden om het merk verder uit te bouwen in de categorieën schoenen, kleding en accessoires in de Benelux-regio.