Horeca en cultuur weer open tot 22.00: deze versoepelingen worden vanavond verwacht

De cultuursector en de horeca kunnen vanaf woensdag weer open. Dat is de uitkomst van het overleg in het Catshuis op maandag, zo melden verschillende Haagse bronnen tegenover media als NOS en ANP. De sluitingstijd van beide sectoren is straks waarschijnlijk niet 20.00, zoals het OMT dit weekend aan het kabinet adviseerde, maar 22.00.

De heropening is wel onder voorwaarden. Zo moeten bezoekers een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve coronatest kunnen overhandigen bij een restaurant, café of theater. Binnen moeten mondkapjes worden gedragen bij het rondlopen.

Daarnaast mogen er vanaf woensdag naar verwachting weer grootschalige evenementen plaatsvinden. Voor binnenevenementen geldt dan een maximum aantal bezoekers van 1250, voor buitenevenementen is het maximum aantal bezoekers een derde van de totale capaciteit van de locatie.

Vandaag worden de maatregelen beklonken. Vanavond is er om 19.00 een persconferentie waarin de definitieve maatregelen bekend worden gemaakt.