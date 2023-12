Horloge-huwelijk: Breitling neemt Universal Genève over

Zwitsers horlogemerk Breitling neemt branchegenoot Universal Genève over. “Met deze strategische zet moet de prestige van een bekende naam in de wereld van luxe horloges hersteld worden”, aldus het persbericht van Breitling doelend op Universal.

“Behalve dat we zeer enthousiast zijn, zijn we ons ook bewust van onze taak en het erfgoed dat we moeten hooghouden”, aldus Georges Kern, CEO van Breitling. “Het opnieuw opbouwen van een merk met zo’n rijke geschiedenis is niet eenvoudig - het is een nauwgezet werk uit liefde waarvan we verwachten dat het zich in de komende jaren zal ontplooien. Een speciaal team zal samengesteld worden om ervoor te zorgen dat Breitling en Universal Genève als afzonderlijke maisons kunnen bestaan”, legt Kern uit.

Universal Genève heeft een lange geschiedenis. Het bedrijf is opgericht in 1894 en staat bekend vanwege de technische kundigheid. In 1989 werd het overgenomen door de Stelux Group, een bedrijf uit Hong Kong. Nu komt het weer in Zwitserse handen door de overname door Breitling.

“We zijn ervan overtuigd dat Breitling de beste positie heeft om Universal Genève naar he volgende niveau te tillen, zoals het al met het eigen merk gedaan heeft”, aldus Joseph Wong, CEO en voorzitter van de Stelux Group. “Wanneer een maison d’horloger van dit formaat word beheerd, is het behouden van het erfgoed een van de belangrijkste prioriteiten. Het management van Breitling heeft aangetoond dat het volledig toegewijd is aan het waarborgen dat Universal Genève voortleeft, niet alleen qua naam, maar ook qua spirit.”