Horlogemaker Fossil overweegt beursgang voor Indiase tak

Luxe horlogemaker Fossil Group Inc. overweegt naar verluidt een beursgang (IPO) voor zijn Indiase tak, Fossil India Pvt. Het bedrijf wil hiermee profiteren van de bloeiende markt voor nieuwe noteringen in het land, aldus een rapport van Bloomberg. Naar aanleiding van het nieuws stegen de aandelen van het bedrijf woensdagochtend met 44 procent.

Het rapport, dat zich baseert op bronnen die bekend zijn met de zaak, voegt toe dat het Amerikaanse bedrijf in gesprek is met bankiers. Het doel is om naar schatting 300 tot 400 miljoen dollar op te halen door een belang van maximaal 25 procent in zijn Indiase tak aan te bieden. Volgens deponeringen genereerde Fossil India Pvt. een netto-inkomen van 704 miljoen Indiase roepies en een omzet van 8,68 miljard Indiase roepies (ongeveer 98 miljoen dollar) in het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2024.

De besprekingen over de definitieve voorwaarden van de beursgang zijn nog gaande. Dit betekent dat de omvang en de timing van de aanbieding kunnen veranderen. Investeerders en marktwaarnemers volgen nauwlettend hoe Fossil Group zijn Indiase dochteronderneming strategisch positioneert binnen de context van de Indiase luxegoederenmarkt en de verwachte groei daarvan.

De overweging sluit aan bij een groeiende trend van multinationals die hun Indiase dochterondernemingen naar de beurs brengen te midden van een stijgende vraag van investeerders. Deze trend werd benadrukt door het debuut van Hyundai Motor Co. van 3,3 miljard dollar afgelopen oktober en de recente beursgang van LG Electronics Inc. van 1,3 miljard dollar. Andere bedrijven die hun Indiase activiteiten hebben genoteerd of van plan zijn te noteren, zijn onder meer Carraro SpA en Tenneco Group.

Op basis van de informatie op de website van Fossil Group beheert het bedrijf een portfolio van lifestyle-accessoires. Dit portfolio omvat eigen merken zoals Fossil, Michele en Skagen, naast licentiemerken zoals Michael Kors, Diesel en Tory Burch.