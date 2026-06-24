Hsg wordt meerderheidsaandeelhouder van Golden Goose

Hsg wordt de meerderheidsaandeelhouder van Golden Goose Group. De internationale venture capital- en private equity-onderneming heeft de overname van een meerderheidsbelang in het bedrijf voltooid.

Marco Bizzarri treedt per direct aan als niet-uitvoerend voorzitter

Temasek, een wereldwijde investeringsmaatschappij, en True Light Capital, een vermogensbeheerder die volledig in handen is van Temasek, hebben hun investering als minderheidsaandeelhouders voltooid. Permira blijft in het kapitaal als strategische minderheidsaandeelhouder.

“De investeringen van Hsg en Temasek zijn gebaseerd op een sterke strategische en culturele affiniteit en markeren een nieuwe fase in het wereldwijde groeitraject van Golden Goose”, aldus een verklaring.

Golden Goose heeft een constante en winstgevende groei doorgemaakt, met een omzetstijging van 266 miljoen in het boekjaar 2020 naar 734 miljoen in het boekjaar 2025. Meer recent noteerde de groep een omzetgroei van tien procent op jaarbasis in het eerste kwartaal tot 173,2 miljoen, ondersteund door sterke prestaties in alle geografische gebieden.

“Vandaag begint een nieuw, spannend hoofdstuk voor Golden Goose. We zijn verheugd dat Hsg en Temasek officieel deel uitmaken van onze reis als strategische partners. We kijken ernaar uit om te profiteren van hun uitgebreide ervaring in de internationale ontwikkeling van luxemerken en het versnellen van innovatie, terwijl we onze wereldwijde ambities versterken en Golden Goose naar steeds meer Dreamers over de hele wereld brengen”, benadrukte CEO Silvio Campara, die het bedrijf zal blijven leiden.

“Golden Goose is een uniek luxemerk: het Italiaanse erfgoed, het baanbrekende model en de authentieke tone of voice creëren een band met een voortdurend groeiende en zeer gepassioneerde wereldwijde gemeenschap. We zijn blij om Silvio en zijn getalenteerde team, samen met Temasek en Permira, te ondersteunen bij het benutten van nieuwe groeikansen, terwijl we tegelijkertijd waarderen wat het merk tot nu toe tot een succesverhaal heeft gemaakt”, voegde Jiajia Zou, partner bij Hsg, toe.

De omzet is gegroeid van 266 miljoen in 2020 naar 734 miljoen in 2025

“Wat Silvio en zijn buitengewone team de afgelopen zes jaar hebben bereikt, is werkelijk opmerkelijk. De omzet is gegroeid van 266 miljoen in 2020 naar 734 miljoen in 2025. Het team heeft het direct-to-consumer-model van het merk versneld, waardoor het een krachtige groeimotor is geworden. Ook is het winkelnetwerk uitgebreid naar 232 verkooppunten in EMEA, Noord- en Zuid-Amerika en APAC”, aldus Francesco Pascalizi en Tara Alhadeff, partners bij Permira.

“Door gebruik te maken van de wereldwijde aanwezigheid van Hsg en Temasek en hun respectievelijke trackrecords in de wereldwijde ontwikkeling van consumentenmerken en innovatieplatforms, zal de groep haar internationale expansie en innovatieplatform blijven versnellen. Het versterkt het onderscheidende direct-to-consumer-model en de wereldwijde aantrekkingskracht van het merk op het snijvlak van luxe, lifestyle en sportkleding, terwijl de ‘made in Italy’-wortels van Golden Goose behouden blijven en hierin geïnvesteerd wordt”, specificeert de nota.

Silvio Campara blijft Golden Goose leiden als CEO, samen met het huidige managementteam. Marco Bizzarri, sinds april 2024 niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur, treedt per direct aan als niet-uitvoerend voorzitter.

De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Jp Morgan trad op als lead financial advisor en Bank of America als financial advisor voor Permira. Giliberti Triscornia e Associati trad op als juridisch adviseur en Maisto e Associati als belastingadviseur voor Permira.

Ey voerde de financial due diligence uit voor Permira. CEO Silvio Campara en het managementteam werden bijgestaan door Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, met een team onder leiding van equity partner Andrea Giardino en partner Filippo Sola, en door Ropes & Gray.