Hudson's Bay hoeft geen 42 miljoen euro te betalen aan eigenaar pand Rokin

Het Canadese Hudson's Bay, dat van 2017 tot en met 2019 opereerde in Nederland, hoeft geen 42 miljoen euro te betalen aan de eigenaar van het pand in Amsterdam. Dit meldt RTL Z op basis van een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

De eigenaar van het pand aan het Rokin in Amsterdam eiste 42 miljoen euro omdat het 'lokkertjes' betaalde waarmee het een nieuwe huurder voor het gebouw binnenhaalde. Betaalbedrijf Adyen is inmiddels gevestigd in het band, maar uit eerdere berichtgeving bleek dat de vastgoedeigenaar van het pand tientallen miljoenen aan 'lokkertjes' moest geven. Zo nam de vastgoedeigenaar een verbouwing van 20 miljoen euro op zich, betaalde het 2 miljoen euro aan inrichtingskosten en hoefde Adyen bijna twee jaar geen huur te betalen, aldus RTL Z.

Hudson's Bay sloot voor de uitrol in Nederland met veel vastgoedeigenaren langetermijn huurcontracten af. Zo werd in de contracten ook vaak een huurgarantie opgenomen. Toen de Nederlandse tak eind 2019 failliet ging, stapten veel vastgoedeigenaren naar de rechter vanwege deze huurgarantie. De eigenaar van het pand aan het Rokin, de Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich, wil dat het moederbedrijf van Hudson's Bay opdraait voor de kosten die zijn gemaakt om het pand opnieuw kunnen verhuren. Dankzij de nieuwe huurder van het pand hoefde het Canadese moederbedrijf van Hudson's Bay niet de tienjarige huurgarantie na te komen.

De Amsterdamse rechtbank heeft nu beslist dat Hudson's Bay alleen hoeft op te draaien voor de korte periode waarin Hudson's Bay al geen huur meer betaalden en Adyen nog niet had getekend voor het pand. De rechtbank geeft aan dat het huurcontract dat destijds is afgesloten tussen Zurich en Hudson's Bay niet bepaalt dat het winkelbedrijf kosten van eventuele herontwikkeling op zich moet nemen of de kosten voor een huurvrije periode moet betalen.