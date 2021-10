Hudson’s Bay moet in totaal 11 miljoen euro terugbetalen aan Kroonenberg en ASR

Hudson’s Bay moederbedrijf Hudson’s Bay Canada moet miljoenen gaan betalen aan zowel vastgoedbedrijf Kroonenberg als ASR. In uitspraken die deze week zijn gepubliceerd door de rechtbank van Amsterdam blijkt dat Hudson’s Bay Canada elf miljoen euro moet gaan betalen, verdeeld over de twee vastgoedbedrijven.

Uit de uitspraken van de rechtbank blijkt dat ASR zeven miljoen euro krijgt toegewezen. Kroonenberg krijgt een voorschot van vier miljoen euro toegewezen.

De zaken tegen Hudson’s Bay Canada draaien om langlopende huurcontracten die het bedrijf is aangegaan toen het de Nederlandse markt in stapte. Het bedrijf gaf in 2016 een garantie af dat de huur tien jaar doorbetaald zou worden, ook als de keten in Nederland failliet zou gaan. De Nederlandse tak van Hudson’s Bay ging failliet op 31 december 2019, iets langer dan twee jaar na de introductie.