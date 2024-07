‘Hudson’s Bay Co. neemt Neiman Marcus over’

De Canadese retailgroep Hudson’s Bay Co. heeft naar verluidt een deal gesloten om de Amerikaanse luxe retailer Neiman Marcus over te nemen, zo melden diverse media, waaronder The Wall Street Journal. Hudson’s Bay Co. zou 2,65 miljard dollar voor de overname hebben neergeteld. De Canadese retailgroep heeft tot nu toe de retailketens Hudson’s Bay, Saks Fifth Avenue en Saks Off 5th in het portfolio.

De deal, die omgerekend 2,5 miljard euro betreft, wordt gesteund door Amazon en Salesforce. Het bestuur van Neiman Marcus en Hudson’s Bay Co. hebben de overname goedgekeurd en zouden de overname vandaag bekend maken, schrijft The Wall Street Journal.

Om de overname te kunnen doen, haalde Hudson’s Bay Co. 2 miljard dollar op bij investeerders. Het bedrijf neemt nu 39 Saks Fifth Avenue-winkels en 36 Neiman Marcus-vestigingen onder zijn hoede.

De deal wordt gesloten op een moment waarbij de consumentenvraag naar luxegoederen afneemt. De overname is, volgens Bloomberg, bedoeld om de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verhogen bij Neiman Marcus.