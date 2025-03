Hudson's Bay vraagt uitstel van betaling aan in thuisland Canada

Hudson's Bay, de oudste retailer van Canada die ook jaren actief was in Nederland, heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd om zijn activiteiten te herstructureren. De reden hiervoor is de toenemende financiële druk. De warenhuisketen, opgericht in 1670, noemt economische tegenwind, veranderingen in het winkelgedrag na de pandemie en handelsspanningen met de Verenigde Staten als belangrijkste factoren achter dit besluit.

Het bedrijf, dat 80 Hudson's Bay-vestigingen in Canada exploiteert, evenals het e-commerceplatform Thebay.com, kondigde de stap vrijdagavond aan. De keten benadrukt zich te blijven inzetten om een levensvatbare speler in de Canadese retailsector te blijven, ondanks bredere uitdagingen in de branche.

“Hudson’s Bay is al generaties lang een belangrijke retailer voor Canadezen en deze beslissing is genomen met de beste belangen van onze klanten, medewerkers en partners in gedachten”, zegt Liz Rodbell, directeur van Hudson’s Bay. “Hoewel het erg moeilijk is, is dit een noodzakelijke stap om onze basis te versterken en ervoor te zorgen dat we een belangrijk onderdeel blijven van het Canadese retaillandschap, ondanks de sectorbrede uitdagingen waardoor andere retailers de markt hebben moeten verlaten. Nu meer dan ooit is het van cruciaal belang dat Canadese bedrijven worden beschermd en in staat worden gesteld om te slagen.”

"Strategische alternatieven onderzoeken"

In een verklaring geeft het bedrijf aan strategische alternatieven te onderzoeken en belanghebbenden te betrekken. Het doel is om mogelijke oplossingen te vinden om de onderneming te behouden en te versterken. Hoewel er geen garanties worden gegeven, benadrukt Hudson's Bay zich in te zetten voor het behoud van banen en het onderhouden van banden met de gemeenschap waar mogelijk.

De aanvraag heeft geen gevolgen voor Saks Global, het in de Verenigde Staten gevestigde moederbedrijf van Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus en Bergdorf Goodman, aldus persbureau Associated Press. De drie Saks Fifth Avenue- en dertien Saks Off 5th-vestigingen van Hudson's Bay in Canada blijven echter actief onder een licentieovereenkomst.

Om de herstructurering te ondersteunen, heeft Restore Capital, LLC, een partner van Hilco Global, samen met andere kredietverstrekkers, zich gecommitteerd om een overbruggingsfinanciering te verstrekken. Een eerste voorschot van 16 miljoen Canadese dollar (omgerekend 14,8 miljoen euro) is vandaag goedgekeurd in aanloop naar de hoorzitting over de 'comeback motion'. Hudson's Bay streeft ook naar extra financiering om de activiteiten tijdens de CCAA-procedure (Companies’ Creditors Arrangement Act) te ondersteunen.

De retailer kampt al jaren met aanhoudende financiële problemen, wat heeft geleid tot winkelsluitingen en personeelsverminderingen. Pogingen om nieuwe investeringen veilig te stellen werden verder bemoeilijkt door oplopende handelsspanningen tussen Ottawa en Washington. Rodbell merkte op dat de onzekerheid over Amerikaanse tariefdreigingen potentiële investeerders afschrok.

Hudson's Bay voegt zich nu bij een groeiende lijst van gevestigde retailers die worstelen met een snel evoluerende branche. Veranderende consumentengewoonten en economische druk blijven de sector hervormen.