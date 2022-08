Hugo Boss behaalt 'record kwartaal' en stelt verwachtingen voor 2022 naar boven bij

Hugo Boss behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar het 'beste tweede kwartaal tot nu toe' en stelt daarom hun verwachtingen voor de rest van 2022 naar boven bij, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het merk. De EBIT (operationele winst) verdubbelde in het afgelopen kwartaal ruim, naar 100 miljoen euro (in vergelijking met 42 miljoen in het voorgaande jaar en 80 miljoen in het laatste pre-corona jaar 2019).

Hugo Boss verwacht op basis van de resultaten over heel 2022 recordresultaten te behalen. De cijfers worden in het rapport onder andere toegewijd aan de re-branding activiteiten van het merk.

De totale omzet van het merk steeg in Q2 met veertig procent naar 878 miljoen euro, in vergelijking met 629 miljoen in 2021. Gecorrigeerd voor inflatie steeg de omzet met 34 procent ten opzichte van vorig jaar en 29 procent ten opzichte van het laatste pre-corona jaar 2019 (de omzet lag destijds op 675 miljoen). De digitale verkoop steeg hierbij met elf procent in vergelijking met het voorgaande jaar en met 128 procent in vergelijking met 2019. Voor de fysieke winkels was de groei in vergelijking met het voorgaande jaar sterker: deze lag op 38 procent. In vergelijking met 2019 werd er 19 procent meer verkocht in fysieke winkels.

Met name in Europa en Amerika steeg de omzet relatief sterk, met 41 en 45 procent respectievelijk. In Europa was er sprake van tweecijferige groei in markten als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. In het Aziatisch-Pacifisch gebied bleef de omzet nagenoeg gelijk in vergelijking met vorig jaar en steeg deze vier procent in vergelijking met het pre-corona jaar 2019. Sterke omzetgroei in Zuid Oost Azië en het Pacifische gebied compenseerde hier de verkopen in China die daalden wegens corona restricties.

Re-branding Hugo Boss zou vruchten afwerpen voor eindcijfers 2022

Hugo Boss stelt op basis van de cijfers hun verwachting voor de rest van 2022 naar boven bij. Zo verwacht het merk in 2022 een totale omzetstijging van tussen de twintig en 25 procent, naar een eindtotaal dat ligt tussen de 3,3 miljard en 3,5 miljard euro. Voor de EBIT wordt een groei van tussen de 25 en 35 procent verwacht, tot een totaal van tussen de 285 en 310 miljoen euro (in vergelijking met de voorheen ingeschatte EBIT van tussen de 250 en 285 miljoen euro).

Met name de (re-)branding activiteiten die het merk afgelopen tijd heeft uitgeoefend worden als reden van de hoge cijfers genoemd. Zo staat er vermeld: "Verschillende marketinginitiatieven, met name de wereldwijde merkcampagnes voor Boss en Hugo, creëerden een sterke buzz op sociale media en zorgden voor merkrelevantie bij jongere consumenten, zoals millennials en Generatie Z."

Daniel Grieder, CEO van Hugo Boss licht verder toe: "Onze indrukwekkende groei in de eerste helft van het jaar weerspiegelt de vele successen die verband houden met onze uitgebreide merkvernieuwing. We hebben de relevantie van Boss en Hugo binnen een zeer korte periode aanzienlijk verhoogd. Op basis van dit momentum zullen we rigoureus blijven werken aan de uitvoering van onze (...) groeistrategie en onze ambitie nastreven om een van de top honderd wereldwijde merken te worden."