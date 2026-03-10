Hugo Boss boekt hogere winst dankzij besparingen – omzetdaling verwacht

Modeconcern Hugo Boss had vorig jaar te kampen met de zwakke economische ontwikkeling, wat resulteerde in een iets lagere omzet. De winst nam echter toe dankzij besparingen.

Voor het lopende jaar blijft het bedrijf voorzichtig. Zoals al in december aangekondigd, verwacht het management een wisselkoersgecorrigeerde omzetdaling in het midden tot hoge eencijferige procentbereik. Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) zal naar verwachting tussen de 300 en 350 miljoen euro liggen en daarmee ook dalen.

De jaaromzet daalt licht in 2025

De omzet daalde vorig jaar licht met 1 procent naar 4,27 miljard euro. Wisselkoersgecorrigeerd noteerde Hugo Boss een stijging van twee procent, ondersteund door een goed laatste kwartaal. De EBIT steeg ondertussen met acht procent naar 391 miljoen euro. De bijbehorende operationele marge verbeterde met 0,8 procentpunt naar 9,2 procent.

Onder de streep verdiende Hugo Boss 249 miljoen euro, zeventien procent meer dan vorig jaar. Analisten hadden bij alle kerncijfers op minder gerekend.