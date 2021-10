Hugo Boss boekt omzet- en winstgroei in Q3

Op voorlopige basis stegen de voor wisselkoersen gecorrigeerde verkopen bij Hugo Boss Ag met 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In valuta van de groep stegen de opbrengsten met 42 procent tot 755 miljoen euro in de periode van drie maanden.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2019, zei het bedrijf in een persbericht, steeg de voor valuta gecorrigeerde groepsomzet met 7 procent, gedreven door sterke prestaties in Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

In het licht van de sterke top- en bottom-line prestaties in het derde kwartaal heeft het bedrijf zijn vooruitzichten voor het lopende boekjaar verhoogd en voorspelt het nu dat de groepsomzet in het boekjaar 2021 met ongeveer 40 procent zal toenemen, gecorrigeerd voor valuta. De EBIT zal in het boekjaar 2021 naar verwachting uitkomen op een niveau tussen 175 en 200 miljoen euro.

Hugo Boss boekt sterke omzet- en winstgroei in Q3

In Europa steeg de omzet met 38 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, wat zich vertaalt in een omzetgroei van 9 procent op tweejaarsbasis, beide gecorrigeerd voor valuta. In Noord- en Zuid-Amerika is de omzet bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, een stijging van 94 procent gecorrigeerd voor wisselkoersen. Bijgevolg overtrof de voor valuta gecorrigeerde omzet het niveau van 2019 met 14 procent.

In de regio Asia/Pacific bleef de omzet 1 procent onder het niveau van het voorgaande jaar en 14 procent onder dat van 2019. Hoewel ook op het vasteland van China de omzet met 9 procent daalde ten opzichte van het niveau van het voorgaande jaar, steeg hij met 15 procent op een basis van twee jaar.

De omzet van de eigen retailactiviteiten steeg met 40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, wat neerkomt op een groei van 13 procent op basis van twee jaar, beide gecorrigeerd voor wisselkoersen. De eigen online activiteiten van de groep boekten een sterke groei met dubbele cijfers van 37 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, en een groei van 127 procent op basis van twee jaar, beide voor valuta's gecorrigeerd.

In het groothandelskanaal steeg de voor valuta's gecorrigeerde omzet eveneens met 40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, en bleef 1 procent onder het niveau van 2019.

In het derde kwartaal van 2021 genereerde Hugo Boss, op voorlopige basis, een bedrijfsresultaat (EBIT) van 85 miljoen euro, boven het niveau van 15 miljoen euro van het voorgaande jaar. In vergelijking met het niveau van voor de pandemie steeg de EBIT met 3 procent.

Het bedrijf zal zijn volledige resultaten over het derde kwartaal van 2021 op 4 november 2021 bekend maken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.