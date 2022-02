Hugo Boss kondigt samenwerking aan met duurzame garenproducent HeiQ AeoniQ

Het Duitse modebedrijf Hugo Boss heeft een strategisch partnerschap voor de lange termijn aangekondigd met HeiQ AeoniQ, een ontwikkelaar van duurzame garens, in lijn met zijn 'Claim 5'-groeistrategie.

De retailer heeft een kapitaalsinvestering van vijf miljoen dollar in HeiQ gedaan, evenals een extra contingent van vier miljoen dollar op basis van afspraken over prestaties, waarmee het de eerste onderneming is die een belang heeft genomen in het textielinnovatiebedrijf.

De investering past in de doelstelling van Hugo Boss om het gebruik van duurzame materialen de komende jaren sterk te verhogen, met een bijzondere focus op het streven naar klimaatneutraliteit binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied tegen 2030, en binnen de volledige waardeketen tegen 2045.

Daarnaast heeft de Lycra Company ook aangekondigd dat het de exclusieve distributeur voor HeiQ AeoniQ-garen is geworden om de beschikbaarheid van het materiaal in de hele industrie verder te stimuleren.

HeiQ garen, een cellulosehoudend materiaal, is ontworpen met circulariteit en closed-loop recycling, waarbij vezels op oliebasis, zoals polyester, worden vervangen door een vezel die koolstof uit de atmosfeer bindt.

De door HeiQ opgehaalde fondsen zullen worden gebruikt om de productietechnologie op te schalen en te commercialiseren, met als doel het bouwen van een fabriek in Europa tegen 2024 en het opschalen van zijn pilot-commercialisatiefabriek voor vezelproductie, die volgens planning tegen het tweede kwartaal van 2022 klaar moet zijn.

