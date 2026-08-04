Hugo Boss: kwartaalomzet daalt met 10 procent

Modeconcern Hugo Boss AG uit Metzingen lijdt in het tweede kwartaal van boekjaar 2026, zoals verwacht, aanzienlijke verliezen in omzet en winst.

CEO Daniel Grieder ziet het bedrijf, dat momenteel een overnamebod van de Britse retailer Frasers Group onder ogen ziet, op koers met zijn hervormingen. Het tweede kwartaal is ‘een verdere belangrijke stap’ in de implementatie van het transformatieprogramma ‘Claim 5 Touchdown’, benadrukt hij in een dinsdag gepubliceerde verklaring.

“De omzetontwikkeling staat nog steeds in het teken van onze strategische heroriëntatie en de uitdagende marktomgeving. Met onze strategie boeken we echter al concrete vooruitgang en versterken we Hugo Boss structureel,” benadrukt Grieder. “Zo konden we de brutomarge aanzienlijk verbeteren, de voorraden verminderen en opnieuw een sterke vrije kasstroom genereren.”

Moeilijke randvoorwaarden remmen de vraag

In de periode van april tot juni bedroeg de groepsomzet 905 miljoen euro, wat 10 procent lager is dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de omzet met 9 procent.

Het bedrijf zet ‘de gerichte heroriëntatie van zijn merken en distributiekanalen’ voort. Echter, ‘macro-economische onzekerheden en geopolitieke spanningen’ drukken wereldwijd op de vraag, aldus de kledingaanbieder.

Vooral de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, werd volgens het concern getroffen door de ongunstige omstandigheden. Daar daalde de groepsomzet met 14 procent (valutagecorrigeerd min 13 procent) naar 532 miljoen euro.

“Naast een over het algemeen terughoudende lokale vraag in kernmarkten als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, weerspiegelt dit ook een afname van de toeristische bestedingen in de regio,” staat in een verklaring. “In het Midden-Oosten daalde de omzet met dubbele cijfers als gevolg van afnemende klantenaantallen na de recente geopolitieke ontwikkelingen.”

Het management bevestigt de jaarprognoses

De brutomarge steeg van 62,9 naar 64,9 procent. Dit kwam door ‘efficiëntieverbeteringen in de inkoop, gerichte prijsaanpassingen en een hoger aandeel van verkopen tegen de volle prijs’. Ondanks deze stijging en lagere operationele kosten, daalde het operationele resultaat (EBIT) met 28 procent naar 59 miljoen euro. Hiermee overtrof het echter wel de verwachtingen van analisten. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders daalde met 29 procent naar 33 miljoen euro.

De huidige cijfers geven het management geen aanleiding om de jaarprognose te wijzigen. Voor 2026 wordt nog steeds een valutagecorrigeerde omzetdaling ‘in het midden tot hoge eencijferige procentbereik’ verwacht. Het doel voor de EBIT blijft tussen de 300 en 350 miljoen euro.