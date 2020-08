Hugo Boss laat mensen ook na Covid-19 thuiswerken

Hugo Boss heeft een nieuw werkmodel gelanceerd, waarbij werknemers alleen nog van dinsdag tot en met donderdag verplicht naar kantoor moeten komen, ook nu de regels omtrent de Corona-crisis versoepeld zijn. Dat maakte het Duitse merk bekend in een persbericht.

Het nieuwe ‘Threedom of Work’ model, zoals Hugo Boss de nieuwe manier van werken noemt, is al geïmplementeerd door het management en geldt voor de ongeveer 3200 werknemers in Duitsland die hun werk ook thuis of elders kunnen uitvoeren. De drie dagen op kantoor zijn goed voor vergaderingen en events, maar ook om de bedrijfscultuur te behouden die zo belangrijk is voor Hugo Boss en om persoonlijke interactie draait, aldus het bedrijf.

Meer flexibele manier van werken bij Hugo Boss

De beslissing voor deze nieuwe, meer flexibele manier van werken, werd gebaseerd op een onderzoek onder 2000 werknemers. Meer dan 90 procent stemde in met de nieuwe manier van werken, omdat ze tijdens de lockdown hadden gemerkt dat thuiswerken minder stressvol is. Ook waren veel werknemers juist productiever en hadden ze tegelijkertijd meer tijd voor hun familie.

Hugo Boss ziet nog meer voordelen van deze nieuwe manier van werken. Doordat werknemers minder vaak op kantoor hoeven te verschijnen, wordt ook het woon-werkverkeer verminderd en dat is beter voor het milieu. Daarnaast maakt het nieuwe model Hugo Boss een goede werkgever en wordt het zo ook makkelijker om sollicitanten uit andere regio’s en landen aan te trekken, zo stelt het Duitse bedrijf in het bericht. De Hugo Boss groep verwacht het model ook buiten Duitsland te gaan gebruiken. Wereldwijd werken er 14600 mensen voor Hugo Boss in 60 verschillende landen.

Beeld: Facebook / Hugo Boss