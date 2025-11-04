Hugo Boss stelt jaardoelen bij naar onderkant van de prognose

Modeconcern Hugo Boss is iets voorzichtiger over het lopende jaar. De omzet en het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) voor 2025 liggen naar verwachting aan de onderkant van de prognoses van 4,2 tot 4,4 miljard euro en 380 tot 440 miljoen euro. Dit meldt het bedrijf dinsdag in Metzingen. Hugo Boss wijst hierbij op economische onzekerheden en negatieve wisselkoerseffecten.

In het derde kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met vier procent naar 989 miljoen euro. Valutagecorrigeerd noteerde Hugo Boss een min van één procent. Terwijl de opbrengsten in de regio's Europa en Azië/Pacific valutagecorrigeerd daalden, was er in Amerika op deze basis sprake van groei. Dit is te danken aan een gematigde omzetstijging in de Amerikaanse markt en een dubbelcijferige groei in Latijns-Amerika.

Het lopende besparingsprogramma heeft een positief effect op de brutomarge. Deze steeg met één procentpunt naar 61,2 procent. Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) bleef stabiel op 95 miljoen euro. Onder de streep verdiende Hugo Boss 60 miljoen euro, zeven procent meer, dankzij een beter financieel resultaat. De cijfers waren ongeveer in lijn met de verwachtingen.