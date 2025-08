Hugo Boss: Succesvolle kostenbesparingen zorgen voor sterke winstgroei in tweede kwartaal

Het Duitse modeconcern Hugo Boss AG zag in het tweede kwartaal van boekjaar 2025 een lichte omzetdaling. Dankzij kostenbesparingen steeg de winst echter aanzienlijk. Al met al overtrof het bedrijf met de dinsdag gepresenteerde resultaten de marktverwachtingen.

In de maanden april tot en met juni bedroeg de concernomzet 1 miljard euro. Daarmee daalde deze met 1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met 1 procent.

Zwakke vraag in China drukt omzet

De regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) liet een stijging zien. Daar bereikte de omzet 618 miljoen euro, een stijging van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In Amerika daalde de omzet met 6 procent tot 236 miljoen euro, maar valuta gecorrigeerd steeg deze met 2 procent. Door de aanhoudend zwakke vraag in China daalde de omzet in Azië-Pacific met 8 procent tot 124 miljoen euro. De wereldwijde licentie-inkomsten daalden met 9 procent tot 24 miljoen euro.

Kostenbesparingen stimuleren winst

Qua resultaat boekte de kledingfabrikant in het tweede kwartaal verdere vooruitgang. De brutomarge bleef stabiel en dankzij aanhoudende strikte kostenbeheersing en extra efficiëntieverbeteringen in belangrijke bedrijfsgebieden konden de bedrijfskosten worden verlaagd.

Zo steeg het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) met 15 procent tot 81 miljoen euro. De nettowinst voor aandeelhouders bedroeg 47 miljoen euro, een stijging van 27 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

CEO Daniel Grieder toonde zich tevreden met de gepresenteerde resultaten, gezien de ongunstige marktomstandigheden. ‘Het tweede kwartaal van 2025 werd opnieuw gekenmerkt door een uitdagende macro-economische en branchespecifieke omgeving, waarin het wereldwijde consumentenvertrouwen laag bleef’, benadrukte hij in een verklaring. ‘Tegen deze achtergrond hebben we solide verbeteringen in omzet en resultaat behaald, ondersteund door verdere efficiëntieverbeteringen dankzij strikte en duurzame kostenbeheersing. Het is daarbij cruciaal dat we vasthouden aan onze langetermijnambitie om de relevantie van onze merken te versterken, in plaats van te focussen op kortetermijnwinsten.’

Management bevestigt jaarprognoses

Naast de cijfers van het tweede kwartaal, maakte Hugo Boss AG ook de cijfers voor het gehele eerste halfjaar bekend. In de eerste helft van het jaar daalde de concernomzet met 1 procent tot 2 miljard euro. Valutagecorrigeerd bleef deze nagenoeg gelijk. De nettowinst voor aandeelhouders groeide met 9 procent tot 82 miljoen euro.

Gezien de huidige cijfers bevestigde het management de bestaande jaarprognoses. Voor 2025 rekent het nog steeds op een omzetontwikkeling tussen de min 2 tot plus 2 procent ten opzichte van vorig jaar. De concernomzet zou daarmee tussen de 4,2 en 4,4 miljard euro moeten liggen. Voor de EBIT, die in 2024 361 miljoen euro bedroeg, wordt een stijging tot 380 tot 440 miljoen euro voorspeld. De EBIT-marge moet verbeteren van 8,4 procent naar 9,0 tot 10,0 procent.