Hugo Boss tilt online business naar een hoger plan

Hugo Boss gaat nog meer nadruk leggen op zijn online verkoop, zo meldt het bedrijf in een persbericht vandaag. Om dit doel te bereiken wordt hugoboss.com in 24 nieuwe landen gelanceerd en tegelijkertijd wordt ook de verkoop via multibrand websites van online partners uitgebreid.

De laatste jaren heeft Hugo Boss veel geïnvesteerd in zijn e-commerce kanalen met als doel om de online verkoop tot 400 miljoen euro te laten stijgen in 2022. Ter vergelijking, in 2019 was dit 151 miljoen euro. Matthew Dean, de Director Global E-Commerce van Hugo Boss, vertelt in het persbericht dat vooral dit jaar de nadruk op de online verkoop is komen te liggen. “Door de onvoorziene situatie in 2020 zijn consumenten nog meer online gaan kopen en daarom geven wij nu voorrang aan het internationaal verder uitrollen van onze online store.”

Consumenten konden eerder al in 15 landen de complete collecties van Boss en Hugo op hugoboss.com vinden, waaronder in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en China. In juni zijn daar met onder andere Australië, Japan, Hong Kong, Polen en Portugal 22 nieuwe markten bijgekomen. De digitalisering wordt in augustus nog verder uitgebreid door Canada en Mexico toe te voegen aan het online portfolio. Om deze expansie soepel te laten verlopen, werkt Hugo Boss samen met Global-e, een toonaangevend bedrijf op het gebied van e-commerce dat wereldwijd voor honderden merken en retailers werkt.

Geschreven door Caroline Brakel voor FashionUnited.