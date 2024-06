Hugo Boss wil meer productie in Europa

Modeconcern Hugo Boss wil meer in Europa en Amerika laten produceren.

Dat zei bestuursvoorzitter Daniel Grieder tegen 'Welt am Sonntag'. "Onze strategie is: wat in Amerika wordt verkocht, moet in Amerika worden geproduceerd. Wat in Europa wordt verkocht, in Europa." Het heen en weer sturen van goederen tussen continenten is niet meer van deze tijd, aldus Grieder.

Als reden noemde de manager de "geopolitieke spanningen". "We willen in de inkoop en productie de afhankelijkheden verminderen - ook al zou het goedkoper zijn om alleen in Azië te produceren." Het bedrijf plant echter geen nieuwe eigen fabrieken. "De uitbreiding van de productie in Europa en Amerika gebeurt vooral via leveranciers." Grieder ging verder niet in op de details.