Hunkemöller benoemt nieuwe CFO en directeur merchandising

Hunkemöller heeft een nieuwe CFO aangesteld, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De Brit Nick Gresham is per 1 februari aangetreden. Hij werd ook lid van de raad van bestuur van het bedrijf.

Gresham brengt volgens Hunkemöller een “schat van ervaring” met zich mee. Zo betrad hij eerdere CFO functies bij retailers als Superdry, WiggleCRC, Home Retail Group, Virgin Retail en Debenhams. Hier speelde hij met name een rol in het uitwerken van langetermijnstrategieën voor duurzame groei, die meebouwden aan een “turnaround” voor deze bedrijven, aldus het persbericht.

“Nu Hunkemöller wereldwijd blijft uitbreiden en haar productaanbod blijft verbreden, zullen Nick Gresham's expertise en strategische vaardigheden een centrale rol spelen bij het bereiken van de lange termijn groeidoelstellingen van de onderneming.”

Het aantreden van Gresham is niet de enige verandering in het Hunkemöller bestuur. Zo treedt volgens hetzelfde persbericht 8 maart ook Samantha Swain aan als directeur global merchandise en planning. Swain deed de afgelopen tien jaar ervaring op als Merchandise directeur bij Topshop en Asos. Hiervoor werkte ze twaalf jaar bij Dorothy Perkins als senior merchandiser.

Swain zegt in het persbericht “persoonlijke affiniteit” met het merk te voelen en enthousiast te zijn deel uit te maken van “een team dat in de eerste plaats vrouwen koestert en hen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen.”