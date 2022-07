Hunkemöller heropent winkels in Rusland, overweegt lokale toekomststrategie

Hunkemöller heeft zijn winkels in Rusland opnieuw geopend, zo meldt het Nederlandse lingeriemerk aan Retailtrends. De lokale webshop is wel nog gesloten.

Het merk sloot net als veel andere modemerken begin maart zijn deuren binnen de Russische landsgrenzen. Het ging hierbij om in totaal zeventien winkels in en rondom Moskou, zo meldt Retailtrends. Ook verkoop via de Russische tak van de webshop werd toen stopgezet.

Hunkemöller verklaart aan Retailtrends genoodzaakt te zijn de winkels te heropenen wegens ‘de Russische wetgeving en daarmee de veiligheid van onze medewerkers’. Ook zouden zij wegens de veiligheid van medewerkers nog niet kunnen aangeven om welke wetgeving het hierbij precies gaat. Wel zouden de winkels sinds maart geen voorraad meer hebben gekregen.

Het Nederlandse merk raakt met de wetgeving in de knel omdat ze ondanks de sluiting in maart nog niet volledig uit Rusland zijn vertrokken, maar nog overwegen wat hun langetermijn strategie in de omgeving is. “We overwegen actief de verschillende opties, de veiligheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit", zo deelt Hunkemöller aan Retailtrends mee.

Het merk opende in 2018 zijn eerste winkel in Rusland. In 2019 noemde operationeel directeur Vi Patel Rusland in een interview met Retailtrends nog de ‘belangrijkste groeimarkt’.